Defne Samyeli'nin Yeni Aşkı, Eski Sevgilisi Cem Yılmaz'ın Eski Ortağı ve Yakın Arkadaşı Çıktı

51 yaşındaki ünlü ismi son olarak müzisyen Çağrı Telkıvıran ile anılmıştı. Sosyal medyada aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi çok uzun sürmemişti. Çağrı Telkıvıran ise daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile yaşadığı aşklarla gündeme gelmişti.