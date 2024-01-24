Defne Samyeli'nin Yeni Aşkı, Eski Sevgilisi Cem Yılmaz'ın Eski Ortağı ve Yakın Arkadaşı Çıktı
Defne Samyeli'nin Yeni Aşkı, Eski Sevgilisi Cem Yılmaz'ın Eski Ortağı ve Yakın Arkadaşı Çıktı
Snob Magazin'in haberine göre oyuncu Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka ile dolandırıcılığa karşı takipçilerini uyaran Samyeli, Nişantaşı'nda yeni aşkı ile görüntülendi. Dikkat çeken konu ise yeni aşkının, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı olmasıydı.
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Magazinde ve sosyal medyada yakından takip edilen isimlerden bir tanesi de Defne Samyeli elbette.
Bir diğer yandan oyunculuk yapan Samyeli son olarak Aldatmak dizisinde rol alıyordu.
Özel hayatı oldukça merak edilen Defne Samyeli hakkında Snob Magazin yılın aşk bombasını patlattı desek yeridir.
Fakat Defne Samyeli'yi asıl olarak Cem Yılmaz'la olan ilişkisiyle magazinde uzun bir süre konuşmuştuk.
İlişkilerinin bitmesinin sebebinin ardında ise Defne Samyeli'nin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki arkadaşlıktan rahatsız olması olduğu iddia edilmişti.
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Peki Defne Samyeli'nin yeni aşkı kim dersiniz? Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım!
Hatta çift Muzaffer Yıldırım'ın Nişantaşı'nda sahibi olduğu otelden çıkarken görüntülenmiş.
Hatırlarsanız Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrılığının ardından ünlü oyuncunun adı Muzaffer Yıldırım'la anılmıştı.
Fakat daha sonra ikili bir araya gelerek barışmıştı. Anlayacağınız iddialara göre aynı durum tekerrür etti...
Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz?
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