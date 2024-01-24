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Defne Samyeli'nin Yeni Aşkı, Eski Sevgilisi Cem Yılmaz'ın Eski Ortağı ve Yakın Arkadaşı Çıktı

Defne Samyeli'nin Yeni Aşkı, Eski Sevgilisi Cem Yılmaz'ın Eski Ortağı ve Yakın Arkadaşı Çıktı

Cem Yılmaz Defne Samyeli
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.01.2024 - 17:49

Snob Magazin'in haberine göre oyuncu Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka ile dolandırıcılığa karşı takipçilerini uyaran Samyeli, Nişantaşı'nda yeni aşkı ile görüntülendi. Dikkat çeken konu ise yeni aşkının, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın eski ortağı olmasıydı.

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Magazinde ve sosyal medyada yakından takip edilen isimlerden bir tanesi de Defne Samyeli elbette.

Magazinde ve sosyal medyada yakından takip edilen isimlerden bir tanesi de Defne Samyeli elbette.

Kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Samyeli son yıllarda sesiyle de dikkat çekiyor. Kendisinin sahnesini görmek ve sesini dinlemek isteyenler mekanları sonuna kadar dolduruyor.

Bir diğer yandan oyunculuk yapan Samyeli son olarak Aldatmak dizisinde rol alıyordu.

Bir diğer yandan oyunculuk yapan Samyeli son olarak Aldatmak dizisinde rol alıyordu.

Diğer bir yandan sosyal medyada oldukça aktif olan Samyeli, yıllara meydan okuyan genç görünümü ve 875 bin takipçili hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Özel hayatı oldukça merak edilen Defne Samyeli hakkında Snob Magazin yılın aşk bombasını patlattı desek yeridir.

Özel hayatı oldukça merak edilen Defne Samyeli hakkında Snob Magazin yılın aşk bombasını patlattı desek yeridir.

51 yaşındaki ünlü ismi son olarak müzisyen Çağrı Telkıvıran ile anılmıştı. Sosyal medyada aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi çok uzun sürmemişti. Çağrı Telkıvıran ise daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile yaşadığı aşklarla gündeme gelmişti.

Fakat Defne Samyeli'yi asıl olarak Cem Yılmaz'la olan ilişkisiyle magazinde uzun bir süre konuşmuştuk.

Fakat Defne Samyeli'yi asıl olarak Cem Yılmaz'la olan ilişkisiyle magazinde uzun bir süre konuşmuştuk.

2019 yılının Nisan ayında sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan ve magazinin gözde isimleri haline gelen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, aynı yıl Ekim ayında ayrılık kararı almıştı.

İlişkilerinin bitmesinin sebebinin ardında ise Defne Samyeli'nin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki arkadaşlıktan rahatsız olması olduğu iddia edilmişti.

İlişkilerinin bitmesinin sebebinin ardında ise Defne Samyeli'nin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasındaki arkadaşlıktan rahatsız olması olduğu iddia edilmişti.

Ardından Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşkına şahit olmuştuk.

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Peki Defne Samyeli'nin yeni aşkı kim dersiniz? Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım!

Peki Defne Samyeli'nin yeni aşkı kim dersiniz? Cem Yılmaz'ın eski ortağı ve yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım!

Snob Magazin'in özel haberine göre iş insanı ve yapımcı Muzaffer Yıldırım ile Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı.

Hatta çift Muzaffer Yıldırım'ın Nişantaşı'nda sahibi olduğu otelden çıkarken görüntülenmiş.

Hatta çift Muzaffer Yıldırım'ın Nişantaşı'nda sahibi olduğu otelden çıkarken görüntülenmiş.

Birlikte hızlıca araca binerek oradan uzaklaşmışlar.

Hatırlarsanız Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrılığının ardından ünlü oyuncunun adı Muzaffer Yıldırım'la anılmıştı.

Hatırlarsanız Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ayrılığının ardından ünlü oyuncunun adı Muzaffer Yıldırım'la anılmıştı.

Bu ikilinin birliktelik haberleri Cem Yılmaz ve eski ortağı, yakın arkadaşı Muzaffer Yıldırım'ın arasını bozmuştu.

Fakat daha sonra ikili bir araya gelerek barışmıştı. Anlayacağınız iddialara göre aynı durum tekerrür etti...

Fakat daha sonra ikili bir araya gelerek barışmıştı. Anlayacağınız iddialara göre aynı durum tekerrür etti...

Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz?

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