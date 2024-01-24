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2. Sayfa'nın Yolları Ayrılan Sunucuları Müge ve Gülşen Dolandırıcılık İddialarının Peşini Bırakmadı

2. Sayfa'nın Yolları Ayrılan Sunucuları Müge ve Gülşen Dolandırıcılık İddialarının Peşini Bırakmadı

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.01.2024 - 16:26

TV8 ekranlarında hafta içi her gün seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programı oldukça dikkat çekiyordu hatırlarsanız. Magazin programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel hakkında geçtiğimiz aylarda ilginç iddialar ortaya atılmıştı. 'Dolandırıcılık' iddiasıyla gündeme gelen ikili haklarında söylenenleri affetmedi ve mahkemenin yolunu tuttu.

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Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ikilisi, uzun süredir hafta içi her sabah TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyordu.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ikilisi, uzun süredir hafta içi her sabah TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyordu.

Ev arkadaşlığı ile başlayan ilişkileri yıllar içerisinde farklı bir noktaya evrilen Müge ve Gülşen, birlikte arkadaşlıklarını keyif aldıkları bir işe dönüştürmüşlerdi. TV ekranlarının en çok izlenen magazin yorumu programlarından biri 2. Sayfa olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda İrem Derici katıldığı bir programda "manav" diye bahsettiği bir dolandırıcılık hikayesi anlatarak izleyenleri epey meraklandırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda İrem Derici katıldığı bir programda "manav" diye bahsettiği bir dolandırıcılık hikayesi anlatarak izleyenleri epey meraklandırmıştı.

Manav diye bahsettiği iki ismin ortak iş yaptığını, fakat yaşça küçük olan manavın diğer manavı dolandırdığını söylemişti. Ardından ikilinin yollarını ayırma kararı aldığını açıklamıştı. Tabii bu durumu 'manav' diye özetleyerek anlatmıştı.

Detayları ve hikayeyi burada paylaşmıştık:

Hikayede bahsi geçen manavların Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel olduğu düşünülmüştü.

Hikayede bahsi geçen manavların Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel olduğu düşünülmüştü.

Sosyal medyada İrem Derici'nin videosunu gören herkes, bahsi geçen hikayenin 2. Sayfa sunucularına ait olduğu iddia edilmişti. Yıllardır beraber ortak bir isim altında iş yapan ikili arasında yaş farkı da bulunuyor tabii.

Haklarında gündeme gelen iddialara sinirlenen Müge ve Gülşen ise olayın ardından programın yayınlandığı ilk gün isyan etmiş ve böyle bir şey olmadığını dile getirmişti.

Haklarında gündeme gelen iddialara sinirlenen Müge ve Gülşen ise olayın ardından programın yayınlandığı ilk gün isyan etmiş ve böyle bir şey olmadığını dile getirmişti.

'Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... ' diyerek de buna artık aldırmadıklarından bahsetmişlerdi.

Müge ve Gülşen'in İrem Derici'ye verdikleri cevaptan burada bahsettik:

Daha sonra 2. Sayfa programı 29 Aralık 2023 günü ekranlara veda etmiş, 2 Ocak Salı günü ise Aramızda Kalmasın ismiyle yeni bir sunucuyla geri dönmüştü.

Daha sonra 2. Sayfa programı 29 Aralık 2023 günü ekranlara veda etmiş, 2 Ocak Salı günü ise Aramızda Kalmasın ismiyle yeni bir sunucuyla geri dönmüştü.

Gülşen Yüksel programdan ayrılmak istediğini ifade ederken Müge Dağıstanlı sürdürmek istediğini belirtmişti. Programın ismi değişirken yeni sunucu Ali Eyüboğlu olmuştu.

Detayları burada anlattık:

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Geçtiğimiz aylarda konu özelinde sıklıkla konuşulan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel haklarında çıkan iddialara sessiz kalmadı ve suç duyurusunda bulunduklarını paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda konu özelinde sıklıkla konuşulan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel haklarında çıkan iddialara sessiz kalmadı ve suç duyurusunda bulunduklarını paylaştı.

Avukatları Mustafa Akkuş ve Ergin Akçay ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giden 2. Sayfa sunucuları, 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hakaret ve İftira' olmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular.

Adliyenin önünde açıklamalarda bulunan 2. Sayfa sunucuları "Dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hesap soracağız." dedi.

Adliyenin önünde açıklamalarda bulunan 2. Sayfa sunucuları "Dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hesap soracağız." dedi.

'İlk adımı attık. hakkımızda dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hukuki olarak hesap soracağız.”'

Avukat Mustafa Akkuş ise böyle bir durumun gerçek olmadığını ve asılsız olduğunu dile getirdi.

Avukat Mustafa Akkuş ise böyle bir durumun gerçek olmadığını ve asılsız olduğunu dile getirdi.

'Müvekkillerimiz, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyerleri boyunca birçok başarı elde etmiş, prestijli ödüllerle ödüllendirilmiş ve Türkiye'nin en çok izlenen magazin programını 18 yıl boyunca birlikte sunmuşlardır. Ancak müvekkillerimizin isimlerini kullanmak suretiyle takipçi arttırma derdindeki kendini Youtuber olarak tanıtan kişi ya da kişilerin gerçeklerle alakası olmayan itham ve iddialarda bulunmasının, kişisel sayfalarda bu asılsız iddiaların paylaşılmasının, müvekkillerinin şeref ve haysiyetlerini zedelediğini, kişilik haklarını hedef aldığını, kişisel ve aile huzurlarına tehdit teşkil eden yorumlara sebebiyet verdiğini, söz konusu hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemlere Türk yargısınca gerekli cezanın verileceğine inancımız tam.'

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