2. Sayfa'nın Yolları Ayrılan Sunucuları Müge ve Gülşen Dolandırıcılık İddialarının Peşini Bırakmadı
2. Sayfa'nın Yolları Ayrılan Sunucuları Müge ve Gülşen Dolandırıcılık İddialarının Peşini Bırakmadı
TV8 ekranlarında hafta içi her gün seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programı oldukça dikkat çekiyordu hatırlarsanız. Magazin programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel hakkında geçtiğimiz aylarda ilginç iddialar ortaya atılmıştı. 'Dolandırıcılık' iddiasıyla gündeme gelen ikili haklarında söylenenleri affetmedi ve mahkemenin yolunu tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ikilisi, uzun süredir hafta içi her sabah TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşuyordu.
Geçtiğimiz aylarda İrem Derici katıldığı bir programda "manav" diye bahsettiği bir dolandırıcılık hikayesi anlatarak izleyenleri epey meraklandırmıştı.
Hikayede bahsi geçen manavların Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel olduğu düşünülmüştü.
Haklarında gündeme gelen iddialara sinirlenen Müge ve Gülşen ise olayın ardından programın yayınlandığı ilk gün isyan etmiş ve böyle bir şey olmadığını dile getirmişti.
Daha sonra 2. Sayfa programı 29 Aralık 2023 günü ekranlara veda etmiş, 2 Ocak Salı günü ise Aramızda Kalmasın ismiyle yeni bir sunucuyla geri dönmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz aylarda konu özelinde sıklıkla konuşulan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel haklarında çıkan iddialara sessiz kalmadı ve suç duyurusunda bulunduklarını paylaştı.
Adliyenin önünde açıklamalarda bulunan 2. Sayfa sunucuları "Dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hesap soracağız." dedi.
Avukat Mustafa Akkuş ise böyle bir durumun gerçek olmadığını ve asılsız olduğunu dile getirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda