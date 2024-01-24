İsim Hakkı Süresinin Sonuna Gelen Fox TV'nin Adı ve Logosu Değişti!

Bir süredir kulislerde konuşulan Fox TV'nin ad ve logo değişimine gideceğine dair iddialar, bugün itibarıyla bir neticeye kavuştu. Birçok reyting rekortmeni diziyi bünyesinde barındıran Fox TV'nin adı ve logosu değişti!

Peki Fox TV'nin adı neden değişti? Fox TV'nin yeni adı ve logosu ne olacak?

Gelin birlikte öğrenelim!