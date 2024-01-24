İsim Hakkı Süresinin Sonuna Gelen Fox TV'nin Adı ve Logosu Değişti!
İsim Hakkı Süresinin Sonuna Gelen Fox TV'nin Adı ve Logosu Değişti!
Bir süredir kulislerde konuşulan Fox TV'nin ad ve logo değişimine gideceğine dair iddialar, bugün itibarıyla bir neticeye kavuştu. Birçok reyting rekortmeni diziyi bünyesinde barındıran Fox TV'nin adı ve logosu değişti!
Peki Fox TV'nin adı neden değişti? Fox TV'nin yeni adı ve logosu ne olacak?
Gelin birlikte öğrenelim!
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Birçok reyting rekortmeni diziyi bünyesinde barındıran Fox TV'de büyük bir değişikliğe gidildi.
Geçtiğimiz aylarda Disney grubunun satın aldığı Fox TV'nin ismi ve logosu değişiyor! Peki neden?
Birsen Altuntaş'ın geçtiğimiz günlerde yazdığı habere göre; Fox'un, Disney'e satılırken isim hakkı sadece bir süreliğine satın alınmış.
İsim hakkı dolan Fox TV'nin adı ve logosu Şubat ayı itibarıyla değişecek!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, Fox TV'nin logo ve isim değişikliğinin RTÜK tarafından onaylandığını ve yeni adının Now TV olduğunu duyurdu!
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Peki siz bu hamle hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hamle Fox TV'nin izleyicisinin gözünde ve kanalın reyting savaşlarındaki yerini değiştirir mi?
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