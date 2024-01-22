Her Sahnesi Ayrı İddialı Olan Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne Gelen Yorumlar

Kızıl Goncalar üç haftalık zorunlu RTÜK ceza arasının ardından yayın hayatına devam etti. Ancak yayınlanan bölümde neredeyse her sahne öyle iddialıydı ki, izleyiciler yeni ceza yolda diye düşündüler. Bakalım izleyiciler son bölümü nasıl yorumlamışlar?