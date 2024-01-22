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Her Sahnesi Ayrı İddialı Olan Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne Gelen Yorumlar

Her Sahnesi Ayrı İddialı Olan Kızıl Goncalar'ın Son Bölümüne Gelen Yorumlar

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
22.01.2024 - 23:50

Kızıl Goncalar üç haftalık zorunlu RTÜK ceza arasının ardından yayın hayatına devam etti. Ancak yayınlanan bölümde neredeyse her sahne öyle iddialıydı ki, izleyiciler yeni ceza yolda diye düşündüler. Bakalım izleyiciler son bölümü nasıl yorumlamışlar?

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İlk iki bölümüyle büyük ses getiren Kızıl Goncalar, yapılan şikayetlerin ardından RTÜK tarafından sansüre uğramıştı.

İlk iki bölümüyle büyük ses getiren Kızıl Goncalar, yapılan şikayetlerin ardından RTÜK tarafından sansüre uğramıştı.

Dizinin üçüncü bölümü de yine çok iddialıydı. Sahnelerde geçen replikler, cemaat ve tarikatlara yapılan göndermeler, giyim tarzı hakkında herkesin birbirine acımasız yorumları derken dizi yine ceza alacak diye korkmadık desek yalan olur.

Dizinin üçüncü bölümü de yine çok iddialıydı. Sahnelerde geçen replikler, cemaat ve tarikatlara yapılan göndermeler, giyim tarzı hakkında herkesin birbirine acımasız yorumları derken dizi yine ceza alacak diye korkmadık desek yalan olur.

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Diziye sosyal medyadan on binlerce yorum yapıldı.

Diziye sosyal medyadan on binlerce yorum yapıldı.
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Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bölümü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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