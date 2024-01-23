Dönüşü Muhteşem Oldu: RTÜK Cezası Alan Kızıl Goncalar Reytingleri Altüst Etti
Dönüşü Muhteşem Oldu: RTÜK Cezası Alan Kızıl Goncalar Reytingleri Altüst Etti
RTÜK cezasıyla gündem olan Kızıl Goncalar, iki kez yayın durdurma cezasının ardından ekranlara geri döndü. 3. bölümü yayınlanan dizi aldığı yüksek oranlarla reytingleri altüst etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
FOX ekranlarının ses getiren dizisi Kızıl Goncalar yoğun şikayetler sonucu RTÜK tarafından para ve yayın durdurma cezası almıştı.
Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı dizi özellikle tarikat sahneleri nedeniyle bazı kesimlerden yoğun tepki görmüştü.
Günler süren bekleyişin ardından 3. bölümüyle ekranlara gelen Kızıl Goncalar büyük bir reyting sürprizi yaparak zirveye adını yazdırdı.
Toplamda üç hafta boyunca ekranlardan uzak kalan Kızıl Goncalar tüm kategorilerde 1. olurken, Pazartesi akşamlarının da yeni galibi oldu.
Dizilah'ın paylaştığı reyting oranlarını da buraya bırakalım. Oranlardaki artış gerçekten şaşırtıcı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızıl Goncalar'ın dönüşü resmen muhteşem olmuş! Ekran yolculuğu uzun olsun.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda