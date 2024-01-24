Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Yıllar Önce Oynadığı Diziye Çok Şaşıracaksınız
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Yıllar Önce Oynadığı Diziye Çok Şaşıracaksınız
Kızılcık Şerbeti dizisindeki ikonik Nilay karakteriyle geniş hayran kitlesine sahip olan Feyza Civelek'i Adını Feriha Koydum dizisiyle oyunculuğa başladı zannetsek de aslında gerçek bambaşkaymış. Feyza Civelek meğer bir dönemin en popüler dizilerinden birinde çocuk oyuncu olarak rol almış.
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Kızılcık Şerbeti'nin sinsilik ve entrika konusunda uzman kişisi Nilay karakteri öylesine sevildi ki kendine has tavırları ve replikleriyle her bölüm izleyicileri güldürmeyi başarıyor.
Feyza Civelek tarafından canlandırılan Nilay karakteri daha şimdiden ikonik karakterler arasında yerini alırken, Civelek'in diğer karakterleri de bir o kadar unutulmazdı.
Adını Feriha Koydum dizisindeki Lara karakteriyle tanıdığımız Feyza Civelek orada da enfes bir karakter inşa ederken, Feyza Civelek'in ilk rol deneyimi Adını Feriha Koydum değilmiş!
Feyza Civelek, 2006-2007 yıllarına damgasını vuran Acemi Cadı dizisinde çocuk oyuncu olarak yer almış.
Okul müdürü Dilaver'in yeğeni Feyza olarak dizide yer alan Feyza Civelek, ilk rol deneyimini burada yaşamış.
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