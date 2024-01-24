Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Yıllar Önce Oynadığı Diziye Çok Şaşıracaksınız

Kızılcık Şerbeti dizisindeki ikonik Nilay karakteriyle geniş hayran kitlesine sahip olan Feyza Civelek'i Adını Feriha Koydum dizisiyle oyunculuğa başladı zannetsek de aslında gerçek bambaşkaymış. Feyza Civelek meğer bir dönemin en popüler dizilerinden birinde çocuk oyuncu olarak rol almış.