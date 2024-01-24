Kızılcık Şerbeti'nin "Umut'la Nursema Tutuklanıyor mu?" Dedirten Set Fotoğrafı Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Dilan-Engin Polat çiftine gönderme yapan güzellik salonu sahibi çiftini muhakkak hatırlarsınız. Umut'la tanışan bu çiftimiz Umut ve Nursema'ya yepyeni bir hayat sunup kısa sürede paraya boğmuştu, fakat izleyiciler sürekli bu durumun bir yerde patlak vereceğini beklemişti. Kızılcık Şerbeti kamera arkasından gelen fotoğraflar, Umut ve Nursema kader mahkumu mu oldu dedirtti.