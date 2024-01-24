Kızılcık Şerbeti'nin "Umut'la Nursema Tutuklanıyor mu?" Dedirten Set Fotoğrafı Gündem Oldu
Kızılcık Şerbeti'nin "Umut'la Nursema Tutuklanıyor mu?" Dedirten Set Fotoğrafı Gündem Oldu
Kızılcık Şerbeti'nde Dilan-Engin Polat çiftine gönderme yapan güzellik salonu sahibi çiftini muhakkak hatırlarsınız. Umut'la tanışan bu çiftimiz Umut ve Nursema'ya yepyeni bir hayat sunup kısa sürede paraya boğmuştu, fakat izleyiciler sürekli bu durumun bir yerde patlak vereceğini beklemişti. Kızılcık Şerbeti kamera arkasından gelen fotoğraflar, Umut ve Nursema kader mahkumu mu oldu dedirtti.
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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde son dönemde gündemimiz Umut ve Nursema'nın bir anda zengin olmaları.
Güzellik salonu zincirleriyle kara para aklama suçuyla yargılanan Dilan-Engin Polat çiftine gönderme yapan bir çifti senaryoya taşıyan Kızılcık Şerbeti ekibi, bu çiftin Umut'la olan bağlarını güçlendirmiş ve Umut'a güzellik salonu açma teklifiyle gelmişlerdi.
Ellerinde ne var ne yoksa satıp bu işe giren Umut ve Nursema'nın kısa sürede çok fazla para kazanması izleyicilerin tepkisini çekse de UmNur çifti olacaklardan habersiz gününü gün ediyor.
Umut'un bir anda har vurup harman savurmaya başlamasıyla Umut ve Nursema'nın mutlu günlerinin ne zaman patlak vereceği izleyiciler için merak konusu olurken, Kızılcık Şerbeti setinden gelen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.
Polis ve avukatların yer aldığı Kızılcık Şerbeti setinden fotoğraf paylaşan bir izleyici o anları "Nursema nooo" şeklinde paylaşırken, bu anlara yorum yağdı.
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İşte gelen tepkilerden bazıları:
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Nursema daha İnfluencer bile olmadan ne yakalanması.. Ayrıca kız doğuştan zengin, bu senaryo aslında tam Nihal'likti. En görgüsüzleri o aralarında.
yorumlar efso ya cidden ama nursema enerji demeden yakalandılar ayyy umuutttt yaaaa diyecekti daha :D