Acemi Cadı'da Selim Yerine Toygar'ı Seçeceğini Söyleyen Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri

Çocukluğumuzun dizisi Acemi Cadı'da herkesin bildiği gibi bir Selim-Toygar savaşı vardı. Ayşegül'ün Selim'e aşık olmasından dolayı hepimiz Selim'in tarafını tutarken, yıllar sonra çoğumuz Toygar'ın ne kadar haklı olduğunu gördük. Bir kullanıcı da bunu fark etmiş olacak ki Toygar hakkında yaptığı floodla hepimizi geçmişe götürdü.