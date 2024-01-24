Acemi Cadı'da Selim Yerine Toygar'ı Seçeceğini Söyleyen Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri
Acemi Cadı'da Selim Yerine Toygar'ı Seçeceğini Söyleyen Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri
Kaynak: https://twitter.com/CobanYildizimg/st...
Çocukluğumuzun dizisi Acemi Cadı'da herkesin bildiği gibi bir Selim-Toygar savaşı vardı. Ayşegül'ün Selim'e aşık olmasından dolayı hepimiz Selim'in tarafını tutarken, yıllar sonra çoğumuz Toygar'ın ne kadar haklı olduğunu gördük. Bir kullanıcı da bunu fark etmiş olacak ki Toygar hakkında yaptığı floodla hepimizi geçmişe götürdü.
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Bir döneme damga vuran Acemi Cadı dizisi hala tekrar tekrar izlediğimiz yegane diziler arasında yer alıyor.
Cadı bir aileden gelen Ayşegül'ün bu yeni hayatına adapte olmasına odaklanan gençlik dizisinde o dönem hepimiz Ayşegül ve Selim aşkına yükselsek de Ayşegül'e aşık bir karakter daha vardı.
O karakter hepinizin tahmin ettiği gibi Toygar'dı.
Okula sonradan gelen Toygar maço tavırları ve Ayşegül'le Selim aşkına tehlike oluşturmasıyla o dönem izleyiciler tarafından sevilmese de yıllar sonra diziyi tekrardan izleyenler Selim'den ziyade Toygar'a sempati beslemeye başladı.
Toygar'ı fark eden bir Acemi Cadı izleyicisi olan @CobanYildizimg, dizide karakter olsa neden Selim yerine Toygar'a aşık olacağını bir floodla anlatmış. İşte o flood:
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Toygar zengin, şımarık tavrı ve yanındaki adamlarla bad boy imajı çizmişti dizinin başında. Ama izledikçe gördük ki bad boy dediğimiz çocuk yardımsever, kibar, düşünceli, saygılı ve kadınlara karşı asla üslubunu bozmayan biriydi... Ama yine de çocukken sevmemiştik kendisini
Çünkü Ayşegül Selim'i seviyordu ve bu bizim Selim'i sevip Toygar'ı sevmememiz için yeterli bi sebepti. Toygar'ın kişiliği çok da umurumuzda değildi anlayacağınız. Büyüdükçe Toygar'in nasıl biri olduğunu görmeye ve sevmeye başlamıştık..
Bu arada belirtmek isterim ki neden Ayşegül Toygar'ı seçmedi floodu değil bu. Toygar Ayşegül'e aşıktı ama Ayşegül değildi bu kadar basit. Toygar zaten Ayşegül'ün mutluluğunu istiyordu. Selim ve Ayşegül ayrıldığında barışmaları için planlar yaptı... Çok güzel sevdi Ayşegül'ü
Kendisine ilk aşık olduğum sahneye gelelim.. Rüya sakarlıkları ile sınıftakileri güldürüp alay konusu haline geliyordu sürekli. Sınıfta onunla dalga geçmeyip koruyan tek kişi Toygar'dı. Onunla sohbet edip sakarlığı konusunda kendini kötü hissetmemesi için elinden geleni yapmıştı
Toygar sadece Rüya'nın değil çoğu kişinin yardımına koşuyordu ve tabii ki yardımsever, kibar, yakışıklı, saygılı olan Toygar'a Rüya aşık olmuştu.. Ama onun da aşkı karşılıksızdı. Toygar, Rüya'yı kırmadan bu durumu nasıl açıklayacağını düşünecek kadar ince ve duygusal bir insandı
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Ben sana bakmam diye reddedenleri görünce Toygar'ın bu ince düşünceli hallerine daha bi hayran kalıyor insan.. Toygar değeri geç bilinen bir karakter ve aşık olmak için çok neden var gördüğünüz gibi. Kısacası ben dizide olsaydım kesin Rüya olurdum.. Umarım beğenmişsinizdir floodu
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