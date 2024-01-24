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Kızılcık Şerbeti İzlemeyen Arkadaşları İçin Sunum Hazırlayan Kullanıcı Herkesi Güldürdü!

Kızılcık Şerbeti İzlemeyen Arkadaşları İçin Sunum Hazırlayan Kullanıcı Herkesi Güldürdü!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
24.01.2024 - 10:28

Son dönemlerin en iyi işlerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'ni izlemeyen arkadaşları için karakter tanıtımı hazırlayan kullanıcının sunumu herkesi güldürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/mizginsonme...
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Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, ilk bölümünden itibaren her hafta Cuma günleri seyirciyi ekran başına kitlemeyi, her geçen gün reytinglerini de yükseltmeyi başarıyor.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, ilk bölümünden itibaren her hafta Cuma günleri seyirciyi ekran başına kitlemeyi, her geçen gün reytinglerini de yükseltmeyi başarıyor.

Televizyondaki kaos ihtiyacımızı karşılayan dizi Doğa ve Fatih'in sevişmesinden nerelere geldi. Boşuna "Kızılcık Şerbeti bir diziden fazlasıdır" demiyoruz.

Televizyondaki kaos ihtiyacımızı karşılayan dizi Doğa ve Fatih'in sevişmesinden nerelere geldi. Boşuna "Kızılcık Şerbeti bir diziden fazlasıdır" demiyoruz.

Ortalık bu kadar çok karışınca da bir izleyici elini taşın altına koydu ve Kızılcık Şerbeti izlemeyen arkadaşlarına bir sunum hazırladı.

Ortalık bu kadar çok karışınca da bir izleyici elini taşın altına koydu ve Kızılcık Şerbeti izlemeyen arkadaşlarına bir sunum hazırladı.

Kızılcık Şerbeti fanı olan Mizgin Sönmezoğlu, detaylı bir sunumla diziyi arkadaşlarına anlattı.

Kızılcık Şerbeti fanı olan Mizgin Sönmezoğlu, detaylı bir sunumla diziyi arkadaşlarına anlattı.

İşte o açıklayıcı muazzam sunum...

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Kızılcık Şerbeti'nin Instagram sayfası da bu sunuma kayıtsız kalamadı.

Kızılcık Şerbeti'nin Instagram sayfası da bu sunuma kayıtsız kalamadı.

Birçok kişi de sunumu istedi.

Birçok kişi de sunumu istedi.

Çok eğlenceli olmuş. Biz çok beğendik. Siz?

Çok eğlenceli olmuş. Biz çok beğendik. Siz?

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