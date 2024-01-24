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Gelin Evi Yarışmacısı Ünlü Yeşilçam Sanatçısının Kızı Çıktı

Gelin Evi Yarışmacısı Ünlü Yeşilçam Sanatçısının Kızı Çıktı

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 11:52

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programına katılan Şeyma, evini diğer gelinlere gösterirken ünlü bir Yeşilçam sanatçısının kızı olduğunu açıkladı.

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Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında şaşırtan bir olay yaşandı.

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında şaşırtan bir olay yaşandı.

Aslı Hünel'in sunduğu programa yarışmacı olarak katılan Şeyma'nın salonunda ünlü bir Yeşilçam sanatçısının fotoğrafını gören Hünel, yarışmacıya aralarındaki bağı sordu.

Aslı Hünel'in sunduğu programa yarışmacı olarak katılan Şeyma'nın salonunda ünlü bir Yeşilçam sanatçısının fotoğrafını gören Hünel, yarışmacıya aralarındaki bağı sordu.

Yeşilçam sanatçısı Ali Güney'in kızı olduğunu açıklayan Şeyma, babasını nişanlanmadan önce kaybettiğini açıkladı.

Yeşilçam sanatçısı Ali Güney'in kızı olduğunu açıklayan Şeyma, babasını nişanlanmadan önce kaybettiğini açıkladı.

Özellikle 80'li yıllarda Yeşilçam'da neredeyse her filmde izlediğimiz Ali Güney 2022 yılında vefat etmişti.

Özellikle 80'li yıllarda Yeşilçam'da neredeyse her filmde izlediğimiz Ali Güney 2022 yılında vefat etmişti.

"Babam nişanlanmadan önce vefat etmişti. Ayrıca eşimin babası da vefat etmişti. Beraber fotoğrafımız olmasını çok istiyordum. Bir arkadaşım böyle bir hediye hazırladı."

"Babam nişanlanmadan önce vefat etmişti. Ayrıca eşimin babası da vefat etmişti. Beraber fotoğrafımız olmasını çok istiyordum. Bir arkadaşım böyle bir hediye hazırladı."
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İşte o anlar:

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