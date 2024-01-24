Gelin Evi Yarışmacısı Ünlü Yeşilçam Sanatçısının Kızı Çıktı
Gelin Evi Yarışmacısı Ünlü Yeşilçam Sanatçısının Kızı Çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında şaşırtan bir olay yaşandı.
Aslı Hünel'in sunduğu programa yarışmacı olarak katılan Şeyma'nın salonunda ünlü bir Yeşilçam sanatçısının fotoğrafını gören Hünel, yarışmacıya aralarındaki bağı sordu.
Yeşilçam sanatçısı Ali Güney'in kızı olduğunu açıklayan Şeyma, babasını nişanlanmadan önce kaybettiğini açıkladı.
Özellikle 80'li yıllarda Yeşilçam'da neredeyse her filmde izlediğimiz Ali Güney 2022 yılında vefat etmişti.
"Babam nişanlanmadan önce vefat etmişti. Ayrıca eşimin babası da vefat etmişti. Beraber fotoğrafımız olmasını çok istiyordum. Bir arkadaşım böyle bir hediye hazırladı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda