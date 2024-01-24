Herkes Derin Bir Nefes Alsın Aylardır Beklenen Dilan Polat Davasında Karar Yarın Çıkacak!
Herkes Derin Bir Nefes Alsın Aylardır Beklenen Dilan Polat Davasında Karar Yarın Çıkacak!
Aylardır gündemi yeni gelişmeleriyle meşgul eden, herkesin artık görmekten usandığı Dilan Polat ve Engin Polat davasında kararın ne zaman çıkacağı belli oldu. Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan, avukatı Hüseyin Kaya'yı adliyede paylaşarak karara ilişkin bilgiyi paylaştı.
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Geçtiğimiz aylarda lüks hayatı ve gösterişli yaşantısıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat, ailesi ile birlikte araştırılmaya başlamasıyla magazin gündemi için büyük bir yankı uyandırmıştı.
Kasım ayının ilk gününde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, beraberinde adı geçen isimlerle birlikte tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.
Bu süreçte çiftin avukatları da defalarca değişmişti. Ahmet Gün itirafçı olurken, Polat çiftinin yeni avukatı Hüseyin Kaya olmuştu.
Bir diğer yandan geçtiğimiz haftalarda davaya bakan savcı değişmişti.
Dilan Polat'ın cezaevindeki durumunun iyi olmadığına ilişkin pek çok haber hala konuşulmaya devam ederken, ablası Sıla Doğu ile birlikte yazdıkları yeni mektup ortaya çıkmıştı.
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Aylardır ne olacak, ne bitecek diye beklenen ve gören herkesin sıkılmaya başladığı Dilan Polat-Engin Polat davası hakkında bugün Sevim Alan bir paylaşım yaptı.
Mahkemedeki fotoğraflarını paylaşan Alan, "Asla yalnız değil" dedi.
Ardından herkesin avukatının tek tek içeri girdiğini ve beklediklerini duyurdu.
Herkes sabırsızlıkla beklerken, Dilan Polat davasında kararın yarın açıklanacağı ortaya çıktı!
Sevim Alan ve çiftin avukatı Hüseyin Kaya yarın Polat Davası kararını öğrenmek ve açıklamak için yeniden mahkemeye gidecek. Tutukluluk sürecine ilişkin son karar da böylece verilmiş olacak.
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