Herkes Derin Bir Nefes Alsın Aylardır Beklenen Dilan Polat Davasında Karar Yarın Çıkacak!

Gündemin üç büyük davası Gökalp Kökçü'den alınmış ve üç farklı savcıya atanmıştı. Gökalp Kökçü önce Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmiş, ardından istifa ettiği öğrenilmişti. Polat davasına bakacak olan yeni savcının Ahmet Çolak olduğu paylaşılmıştı. Daha sonrasında Ahmet Çolak'ın daha önce adının geçtiği 'Ahmak Davası' yeniden gündeme gelmişti.