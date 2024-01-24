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Herkes Derin Bir Nefes Alsın Aylardır Beklenen Dilan Polat Davasında Karar Yarın Çıkacak!

Herkes Derin Bir Nefes Alsın Aylardır Beklenen Dilan Polat Davasında Karar Yarın Çıkacak!

Dilan Polat Engin Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.01.2024 - 17:06

Aylardır gündemi yeni gelişmeleriyle meşgul eden, herkesin artık görmekten usandığı Dilan Polat ve Engin Polat davasında kararın ne zaman çıkacağı belli oldu. Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan, avukatı Hüseyin Kaya'yı adliyede paylaşarak karara ilişkin bilgiyi paylaştı.

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Geçtiğimiz aylarda lüks hayatı ve gösterişli yaşantısıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat, ailesi ile birlikte araştırılmaya başlamasıyla magazin gündemi için büyük bir yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda lüks hayatı ve gösterişli yaşantısıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat, ailesi ile birlikte araştırılmaya başlamasıyla magazin gündemi için büyük bir yankı uyandırmıştı.

MASAK tarafından inceleme altına alınan Dilan Polat ve ailesi, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi konularla suçlanarak sosyal medyanın adeta fişini çekmişti. Tüm fenomenlerin bir bir incelenmesinin ilk adımını atan çift, aylardır gündemimizden düşmüyor.

Kasım ayının ilk gününde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, beraberinde adı geçen isimlerle birlikte tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Kasım ayının ilk gününde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, beraberinde adı geçen isimlerle birlikte tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan çift hakkında sayısız iddia gündeme gelmeye devam ederken, evlerinin bahçeleri ve arsalarının kazılmasından tutun da Dilan Polat'ın annesinin mezarının açılmasına kadar pek çok hayret ettiren olay yaşanmıştı.

Bu süreçte çiftin avukatları da defalarca değişmişti. Ahmet Gün itirafçı olurken, Polat çiftinin yeni avukatı Hüseyin Kaya olmuştu.

Bu süreçte çiftin avukatları da defalarca değişmişti. Ahmet Gün itirafçı olurken, Polat çiftinin yeni avukatı Hüseyin Kaya olmuştu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı olan Hüseyin Kaya, sosyal medyada yedek hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak herkesi şaşırtmıştı. Hatta çiftin yaşadıklarını anlatmak adına programlara dahil olmuştu.

Bir diğer yandan geçtiğimiz haftalarda davaya bakan savcı değişmişti.

Bir diğer yandan geçtiğimiz haftalarda davaya bakan savcı değişmişti.

Gündemin üç büyük davası Gökalp Kökçü'den alınmış ve üç farklı savcıya atanmıştı. Gökalp Kökçü önce Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmiş, ardından istifa ettiği öğrenilmişti. Polat davasına bakacak olan yeni savcının Ahmet Çolak olduğu paylaşılmıştı. Daha sonrasında Ahmet Çolak'ın daha önce adının geçtiği 'Ahmak Davası' yeniden gündeme gelmişti.

Detayları hatırlamayanlar için:

Dilan Polat'ın cezaevindeki durumunun iyi olmadığına ilişkin pek çok haber hala konuşulmaya devam ederken, ablası Sıla Doğu ile birlikte yazdıkları yeni mektup ortaya çıkmıştı.

Dilan Polat'ın cezaevindeki durumunun iyi olmadığına ilişkin pek çok haber hala konuşulmaya devam ederken, ablası Sıla Doğu ile birlikte yazdıkları yeni mektup ortaya çıkmıştı.

Neden cezaevinde tutulmaya devam ettiklerini anlamadıklarını ifade ederek isyan eden ikilinin mektubu epey dikkat çekmişti.

Detayları burada anlatmıştık:

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Aylardır ne olacak, ne bitecek diye beklenen ve gören herkesin sıkılmaya başladığı Dilan Polat-Engin Polat davası hakkında bugün Sevim Alan bir paylaşım yaptı.

Aylardır ne olacak, ne bitecek diye beklenen ve gören herkesin sıkılmaya başladığı Dilan Polat-Engin Polat davası hakkında bugün Sevim Alan bir paylaşım yaptı.

İlk günden itibaren arkadaşı Dilan Polat'ı savunan ve hakkında paylaşımlar yapmaya devam eden Sevim Alan, avukat Hüseyin Kaya ile birlikte koşuşturduğunu gösterdi.

Mahkemedeki fotoğraflarını paylaşan Alan, "Asla yalnız değil" dedi.

Mahkemedeki fotoğraflarını paylaşan Alan, "Asla yalnız değil" dedi.

Ardından herkesin avukatının tek tek içeri girdiğini ve beklediklerini duyurdu.

Ardından herkesin avukatının tek tek içeri girdiğini ve beklediklerini duyurdu.

Herkes sabırsızlıkla beklerken, Dilan Polat davasında kararın yarın açıklanacağı ortaya çıktı!

Herkes sabırsızlıkla beklerken, Dilan Polat davasında kararın yarın açıklanacağı ortaya çıktı!

Sevim Alan ve çiftin avukatı Hüseyin Kaya yarın Polat Davası kararını öğrenmek ve açıklamak için yeniden mahkemeye gidecek. Tutukluluk sürecine ilişkin son karar da böylece verilmiş olacak.

Sevim Alan ve çiftin avukatı Hüseyin Kaya yarın Polat Davası kararını öğrenmek ve açıklamak için yeniden mahkemeye gidecek. Tutukluluk sürecine ilişkin son karar da böylece verilmiş olacak.

Aylardır gündemden düşmeyen davaya ilişkin karar yarın açıklanacak...

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