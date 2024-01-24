Dilan ve Engin Polat Davasına Bakan Savcı Emekli Olmuştu: Savcı Hakkında Yeni Gelişme
Dilan ve Engin Polat Davasına Bakan Savcı Emekli Olmuştu: Savcı Hakkında Yeni Gelişme
Cumhuriyet'ten gazeteci Barış Terkoğlu'nun haberine göre, Dilan ve Engin Polat çiftinin davasına bakarken emekli olan savcının telefon, bilgisayar, tablet gibi dijital materyallerine el konuldu.
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.
5 Kasım'dan bugüne kadar sular durulmadı. Polat çifti hakkında çok sayıda iddialar gündeme gelirken, davaya bakan savcının hakkında çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü.
Hakkında çıkan haberler sonrası emekli olan savcı G.K. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcı G.K. hakkında, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından birden fazla soruşturması açılmıştı.
Gazeteci Terkoğlu, G.K. hakkındaki soruşturmalardan birinin de sızıntı iddialarıyla ilgili olduğuna dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
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Türkiye bu olayı konuşmuştu. Soruşturmanın savcısı G.K., Dilan ve Engin Polat dosyasında basına bilgi sızdırdığı ve bir FETÖ imamı hakkında takipsizlik verdiği iddiasıyla HSK tarafından Erzurum’a sürülmüştü. G.K.'nin eşi İ.K'nin de, 2004-2009 yılları arasında Adnan Oktar’ın müridleri arasında olduğu ve bu davada tanık olarak ifade verdiği ortaya çıkmıştı.
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