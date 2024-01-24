Trafiğe Giren Para Ödeyecek: Hedef Eminönü ve Kadıköy...
Trafiğe Giren Para Ödeyecek: Hedef Eminönü ve Kadıköy...
Trafiği önlemek amacıyla 'Tıkanıklık fiyatlandırılması' uygulaması hayata geçiyor. İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü’ne girişler ücretli olacak. Uygulamanın ikinci adresinin ise Kadıköy olması planlanıyor. Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, “İlk defa 1975 yılında Singapur’da uygulamaya geçirilen bu sistem, oldukça başarılı sonuçlar verdi ve ülkenin daimi trafik politikası haline geldi. Ardından Milan, Stockholm ve Londra gibi bazı Avrupa şehirlerinde de uygulamaya başlandı” dedi.
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Planın hayata geçirilmesiyle kentte 'zirve saatte' trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10.1 azaltılması öngörülüyor.
Ulaşım Planına göre Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Trafiği önlemek amacıyla 'Tıkanıklık fiyatlandırılması' uygulaması hayata geçiyor. İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü’ne girişler ücretli olacak. Uygulamanın ikinci adresinin ise Kadıköy olması planlanıyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, “trafik sıkışıklığı fiyatlandırması”nın uygulandığı şehirlerde trafiğin yüzde 10 ila 40 azaldığına ve toplu taşıma kullanımının yüzde 5 ila 15 oranında arttığına dikkat çekti. Uyduranoğlu, bu konuda İstanbul’da yaşayan 852 kişiyle gerçekleştirilmiş araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Buna göre toplu ulaşım kullananlar, bu sistemi daha yüksek oranda desteklerken, araç sahipleri uygulamanın çözüm getireceğine daha az inanıyor.
Uyduranoğlu, sistemin sağlıklı işleyebilmesi için önerilerini sıraladı: “Sistemi önce pilot bölgelerde uygulamaya almak ve sonuçları düzenli olarak toplumla paylaşmak önemli.Örneğin bu uygulama Stockholm’de ilk önerildiğinde bir referandum yapılmış ve ‘hayır’ oyu çıkmıştı. Ardından yedi ay süreyle bir pilot uygulama yapıldı. Bu süre zarfında hava kirliliğinin azalması ve olumlu sonuçların kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılması, toplumun fikrini değiştirdi. İkinci referandumda, vatandaşların çoğu ‘evet’ oyu kullandı.”
Sistemin nasıl tasarlanabileceğini anlatan Uyduranoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Örneğin, araç türlerinden ve bölgede geçirilen zamandan bağımsız olarak, uygulamaya tabi tüm araçlar için tek yönlü bir sabit ücret uygulanabilir. Çevre dostu araçlara -örneğin elektrikli araçlara- daha düşük bir tarife uygulamak söz konusu olabilir.”
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Prof. Uyduranoğlu, bu sistemin uygulandığı yerler hakkında da şu bilgileri paylaştı: “İlk defa 1975 yılında Singapur’da uygulamaya geçirilen bu sistem, oldukça başarılı sonuçlar verdi ve ülkenin daimi trafik politikası haline geldi. Ardından Milan, Stockholm ve Londra gibi bazı Avrupa şehirlerinde de uygulamaya başlandı.”
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istanbulun fazla gereksiz kalabalık olması gerçeğini kimse konuşmasın zaten , milletin parasına göz dikin.!