Trafiğe Giren Para Ödeyecek: Hedef Eminönü ve Kadıköy...

Trafiği önlemek amacıyla 'Tıkanıklık fiyatlandırılması' uygulaması hayata geçiyor. İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü’ne girişler ücretli olacak. Uygulamanın ikinci adresinin ise Kadıköy olması planlanıyor. Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, “İlk defa 1975 yılında Singapur’da uygulamaya geçirilen bu sistem, oldukça başarılı sonuçlar verdi ve ülkenin daimi trafik politikası haline geldi. Ardından Milan, Stockholm ve Londra gibi bazı Avrupa şehirlerinde de uygulamaya başlandı” dedi.