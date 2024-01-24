Resmi Gazete Duyurdu: TEDAŞ ve TEİAŞ'ın 12 İldeki 73 Taşınmazı Özelleştirme Kapsamına Alındı
Resmi Gazete Duyurdu: TEDAŞ ve TEİAŞ'ın 12 İldeki 73 Taşınmazı Özelleştirme Kapsamına Alındı
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Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı.
Cumhurbaşkanı kararına göre, özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Edirne İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Mersin ve Muğla illerinde yer alıyor. Özelleştirme kararı kapsamındaki taşınmazların bazıları, İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri, İzmir Çeşme, Muğla'da da Bodrum, Köyceğiz ve Marmaris'te, Antalya Kemer ve Manavgat ve Alanya'da, Ankara Yenimahalle'de bulunuyor.
Kararla özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların, 'satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin hukukuna uygun sair tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verilecek.
Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak.
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Devlet malını satıp aralarında pay ediyorlar. Aslında bu milleti yatırıp öpse az bile, sadece kurunun yanında yaş da yanıyor, ona üzülüyorum.
Zıkkım yaa zıkkımm
lan daha varmıydı satılacak şey