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9 Saat İçerisinde 10 Kişiyi Bıçaklamıştı: 'Pişmanım'

9 Saat İçerisinde 10 Kişiyi Bıçaklamıştı: 'Pişmanım'

Esenyurt Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 07:10

Esenyurt’ta 10 kişiyi bıçaklayan ve dün gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahsın olay günü öncesinde babasını da bıçakladığı ortaya çıktı. Ayrıca şahsın polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü hastanede doktoru darbederek odasını dağıttığı öğrenildi. 

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Şahıs emniyetteki ifadesinde ise, "Annemle babam beni istemediği için psikolojik bunalımdayım" dedi.

Şahıs emniyetteki ifadesinde ise, "Annemle babam beni istemediği için psikolojik bunalımdayım" dedi.

Esenyurt’ta önceki gün sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan Abdullah Ö. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlı A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlının, emniyetteki ifadesinde, eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Esenyurt’ta önceki gün sokak sokak gezerek önüne geleni bıçaklayan Abdullah Ö. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlı A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlının, emniyetteki ifadesinde, eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Abdullah Ö., olay günü öncesinde babasını bıçakladığı daha sonra polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir doktora saldırdıktan sonra odasını dağıttığı öğrenildi. Şahsın polisteki ifadesinde ise "Annem ve babam beni istemediği için psikolojik bunalıma girdim. Bundan dolayı çevredeki insanları bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Abdullah Ö., olay günü öncesinde babasını bıçakladığı daha sonra polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir doktora saldırdıktan sonra odasını dağıttığı öğrenildi. Şahsın polisteki ifadesinde ise "Annem ve babam beni istemediği için psikolojik bunalıma girdim. Bundan dolayı çevredeki insanları bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Şahsın, annesiyle babasının kendisinden şikayetçi olduğu bilgisine ulaşılırken bıçakladığı kişiler arasında 1’inin ağır yaralı olarak tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan saldırıya uğrayan doktorun da şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Farklı suçlardan 14 kaydı olduğu öğrenilen saldırganın, yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Şahsın, annesiyle babasının kendisinden şikayetçi olduğu bilgisine ulaşılırken bıçakladığı kişiler arasında 1’inin ağır yaralı olarak tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan saldırıya uğrayan doktorun da şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Farklı suçlardan 14 kaydı olduğu öğrenilen saldırganın, yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

İşte adliyeye götürülme anı:

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Olay gününe ilişkin görüntüler:

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