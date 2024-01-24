9 Saat İçerisinde 10 Kişiyi Bıçaklamıştı: 'Pişmanım'

Esenyurt’ta 10 kişiyi bıçaklayan ve dün gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahsın olay günü öncesinde babasını da bıçakladığı ortaya çıktı. Ayrıca şahsın polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü hastanede doktoru darbederek odasını dağıttığı öğrenildi.