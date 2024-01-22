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Esenyurt'ta Sokakta Gördüğü İnsanları Bıçaklayan Saldırgan Yakalandı: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Esenyurt'ta Sokakta Gördüğü İnsanları Bıçaklayan Saldırgan Yakalandı: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Esenyurt
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.01.2024 - 20:16

İstanbul Esenyurt'ta gezerek karşısına çıkan 11 vatandaşı bıçaklayan Abdullah Ö. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan Abdullah Ö.'nün bazı evlerin camlarını da taşladığı öğrenildi.

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Esenyurt'ta sokakta yürüyerek 1'i kadın, 10 kişiyi yaralayan Abdullah Ö. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta sokakta yürüyerek 1'i kadın, 10 kişiyi yaralayan Abdullah Ö. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin aradığı şüpheli Abdullah Ö.'nün farklı vatandaşların da evlerini taşladığı ortaya çıktı. Görüntüler ev sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 🎥

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ömer

İyi bari yarın mesaisine başlamadan yakalanmış…

mehmet

Paket paket içmiş tineri pezevenk

bojackhorseman

en kötü 2 yıl yatar çıkar