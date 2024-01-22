Esenyurt'ta Sokakta Gördüğü İnsanları Bıçaklayan Saldırgan Yakalandı: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Esenyurt'ta Sokakta Gördüğü İnsanları Bıçaklayan Saldırgan Yakalandı: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
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Esenyurt'ta sokakta yürüyerek 1'i kadın, 10 kişiyi yaralayan Abdullah Ö. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.
Polis ekiplerinin aradığı şüpheli Abdullah Ö.'nün farklı vatandaşların da evlerini taşladığı ortaya çıktı. Görüntüler ev sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 🎥
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İyi bari yarın mesaisine başlamadan yakalanmış…
Paket paket içmiş tineri pezevenk
en kötü 2 yıl yatar çıkar