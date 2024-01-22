Yolda Gördüğü Herkesi Bıçakladı: Polis, Saldırganı Arıyor
Yolda Gördüğü Herkesi Bıçakladı: Polis, Saldırganı Arıyor
Esenyurt'ta kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, sokaklarda gezerek elindeki bıçakla karşısına çıkan kişileri bıçakladı. Saldırıya uğrayan bir vatandaş, 'Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil' ifadelerini kullandı.
Saldırılar sonucunda 9 kişinin yaralandığı öğrenilirken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Esenyurt'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, sokaklarda dolaşarak karşısına çıkan kişileri bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit ederek, yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırılar sonucunda yaralanan 9 kişinin Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.
'Sabahtan başlamış bıçaklamaya' 🎥
İçeriğin Devamı Aşağıda
Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, 'Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı' şeklinde konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda