Yolda Gördüğü Herkesi Bıçakladı: Polis, Saldırganı Arıyor

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, 'Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı' şeklinde konuştu.