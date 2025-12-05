onedio
Bütçeyi Aşmadan Kış Kombinlerinizi Tamamlayacak Uygun Fiyatlı Ayakkabılar

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.12.2025 - 12:26

Havalar soğumuşken dolabınıza yeni bot ya da çizmeler eklemek istiyorsanız, bütçenizi zorlamadan stilinizi yükseltecek birbirinden güzel modelleri sizin için bir araya getirdik. %50 indirime sahip Muggo ayakkabılar ile muhteşem kombinleri uygun fiyata yapabilirsiniz. Gelin indirimli modellere birlikte bakalım.

Bu içerik 04.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Hem klasik hem iddialı bir havaya sahip botla başlayalım.

Eğer soğuk bir kış akşamında dışarı çıkma planınız varsa, bu bot size harika uyum sağlayacaktır. 

İnce topuk, kışlık kombinlerde feminen ve zarif bir dokunuş sağlayarak hem jean hem etekle rahatça kombinlenebiliyor. 

%50 indirimle 929,90 TL'ye buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Özellikle günlük jean-kazak kombinlerinde sade ama iddialı bir dokunuş istiyorsanız👇🏽

Kovboy çizme modeli dikiş detayları ve süet dokusu ile jean + deri ceket kombinlerine çok yakışır. Üstelik kalın topuğuyla kışın zemin koşullarına daha uygun.

Fiyatı da 1,029.90 TL

Stoklar bitmeden hemen buradan sepetinize ekleyin.

Bej süet ve sivri burun tasarımıyla kış kombinlerinde sade ama çok şık bir tamamlayıcı.

Koyu renk palto + açık ton bot kombini ile hem kontrast hem dengeli bir görünüm sağlayabilirsiniz.

949.90 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Rugan yüzey ve küt burun tasarımıyla parti havası yakalayan bir bot.

Kalın topuk, şıklıkla birlikte rahatlık da sunduğu için kış gecelerinde favoriniz olabilir. 

739.90 TL'ye tükenmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Kahverengi tonu ve zarif sivri burunuyla kışlık kombinlerde doğal ve sıcak bir görünüm sunuyor.

Özellikle sıcak tonlarda kaban, atkı gibi parçalarla harika kombinler yapabilirsiniz.

 Jean + salaş kazak gibi günlük kombinlerde de rahatça kullanılabilir.

Tercih sizin!

Linki burada.

Ten rengi ve kalın tabanı ile daha günlük, sade ve rahat bir seçeneğe ne dersiniz?

Eğer günlük, rahat, uygun fiyatlı ve stil dengesi arıyorsanız, tam aradığınız model.

Fiyatı da 809.90 TL 

Daha ne olsun!

Linkini de buraya bıraktım.

İşte benim favorim!

Soğuk ve yağışlı kış günleri için en mantıklı tercihlerden biri: Kürk astar ve suya/ayağa uygun taban ile konfor ve koruma sağlıyor.

Üstelik fiyatı da 699.90 TL

E daha ne olsun! 

Linkini buraya bıraktım.

Eğer stilinizi vurgulamak ve sade kombinlere şıklık katmak istiyorsanız, bu model çok iyi bir alternatif.

Kut burun ve rugan yüzey ile hem modern hem zarif bir çizme. Özellikle etek + palto kombinlerinde iddialı bir hava yaratıyor.

959.90 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

