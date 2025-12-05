Hakikate Uyanmak: Yansımanı Fark Et, Yanılsamadan Özgürleş
Işığın ve görselliğin illüzyonları bazen algılarımızı yanıltabilir. Oysa yansımalarımızı gerçekten hayat aynasında okumayı öğrenirsek ve seyrettiklerimizin ne anlama geldiğini, kendimizle olan ilişkisini, hatta bizden bir parça -kendimiz olduğunu- görüp anlayabilirsek, işte o zaman yansımaların yanıltmasından korunabiliriz ve özgürleşebiliriz.
Gelin bakalım, nasıl bir sistem uygulamamız gerekiyor?
Her birimizin algıları, dışarıdan verilen çeşitli impulselerle ve beynimizin eğitim sistemleri, inanç mekanizmaları, inanç sistemleri, öğrenmişlikler ve ezberlerin hayatımızdaki çeşitli rutin algılama sistemleriyle gerçekleşmektedir.
Belki anlatırken basamaklar biraz emek istiyor gibi gelse de, aslında çok sade ve net bir konudur.
