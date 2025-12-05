onedio
Cloudflare Yine Çöktü! Dünya Çapında İnternet Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor

Cloudflare Yine Çöktü! Dünya Çapında İnternet Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
05.12.2025 - 12:20

Dünyanın en önemli web sitesi güvenlik altyapılarından Cloudflare 5 Aralık Cuma günü itibariyle çöktü. Cloudflare kullanan pek çok internet sitesi ve uygulamaya erişim sorunları yaşanıyor. Cloudflare yaklaşık 17 gün önce (18-19 Kasım 2025) yine çökmüş, başta Amazon olmak üzere binlerce önemli siteye erişim sağlanamamıştı.

Cloudflare'in resmi sitesinde uygulamalarla ilgili sorunlar olabileceği duyuruldu.

Yerli platformlardan Midas, yabancı platformlardan Zoom, GitLab'e erişim sorunları olduğu doğrulandı. Ayrıca Cloudflare'in kendi sitesinde de sorunlar mevcut.

Yatırım uygulaması Midas konuyla ilgili açıklama yaptı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
