Cloudflare Yine Çöktü! Dünya Çapında İnternet Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
Dünyanın en önemli web sitesi güvenlik altyapılarından Cloudflare 5 Aralık Cuma günü itibariyle çöktü. Cloudflare kullanan pek çok internet sitesi ve uygulamaya erişim sorunları yaşanıyor. Cloudflare yaklaşık 17 gün önce (18-19 Kasım 2025) yine çökmüş, başta Amazon olmak üzere binlerce önemli siteye erişim sağlanamamıştı.
Cloudflare'in resmi sitesinde uygulamalarla ilgili sorunlar olabileceği duyuruldu.
Yatırım uygulaması Midas konuyla ilgili açıklama yaptı.
