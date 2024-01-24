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Anket Sonucu Geldi: "Mansur Yavaş Önde Olsa da Kafa Kafaya Bir Seçime Doğru Gidiyoruz"

Anket Sonucu Geldi: "Mansur Yavaş Önde Olsa da Kafa Kafaya Bir Seçime Doğru Gidiyoruz"

Mansur Yavaş AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 08:21

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için Turgut Altınok'u aday göstermesi sonrası seçim çalışmalarına hız verildi. Gözlerin çevrildiği seçim anketlerinden çarpıcı sonuçlar geldi. 

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Herkesin merakla beklediği son anketlerde ''CHP'nin adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok arasında nasıl bir fark var?'' sorusunun yanıtı geldi. Şirket, sonuçları paylaşırken "Mansur Yavaş, Turgut Altınok’tan 2.1 puan önde.. Her şeye rağmen Mansur Yavaş önde olsa da kafa kafaya bir seçime doğru gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin merakla beklediği son anketlerde ''CHP'nin adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok arasında nasıl bir fark var?'' sorusunun yanıtı geldi. Şirket, sonuçları paylaşırken "Mansur Yavaş, Turgut Altınok’tan 2.1 puan önde.. Her şeye rağmen Mansur Yavaş önde olsa da kafa kafaya bir seçime doğru gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Turgut Altınok olarak açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Turgut Altınok olarak açıklamıştı.

Asal Araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleri için katılımcılara "Bu pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Asal Araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleri için katılımcılara "Bu pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Şirket, sonuçları paylaşırken "Mansur Yavaş, Turgut Altınok’tan 2.1 puan önde.. Her şeye rağmen Mansur Yavaş önde olsa da kafa kafaya bir seçime doğru gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Sonuçlar, şöyle şekillendi:

Şirket, sonuçları paylaşırken "Mansur Yavaş, Turgut Altınok’tan 2.1 puan önde.. Her şeye rağmen Mansur Yavaş önde olsa da kafa kafaya bir seçime doğru gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Sonuçlar, şöyle şekillendi:

Oy kullanmayacağım: Yüzde 4,9

Oy kullanmayacağım: Yüzde 4,9
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"Kararsızım": Yüzde 8,6

"Kararsızım": Yüzde 8,6

Diğer Parti Adayları: Yüzde 3,0

Diğer Parti Adayları: Yüzde 3,0
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