Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Dikkat Edilecek İlçeleri Açıkladı: "Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya Dikkat"
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Dikkat Edilecek İlçeleri Açıkladı: "Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya Dikkat"
Doğu Anadolu Fayı ve Bingöl için kritik uyarılarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Felaketin yaşanması sonrası deprem uzmanları peş peşe açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı için kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret eden Ercan, yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme karşı dayanıklı olmasının altını çizdi.
"Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" diyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda