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Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Dikkat Edilecek İlçeleri Açıkladı: "Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya Dikkat"

Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Dikkat Edilecek İlçeleri Açıkladı: "Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya Dikkat"

Bingöl ahmet ercan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.01.2024 - 10:12 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 11:53

Doğu Anadolu Fayı ve Bingöl için kritik uyarılarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat' dedi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Felaketin yaşanması sonrası deprem uzmanları peş peşe açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Felaketin yaşanması sonrası deprem uzmanları peş peşe açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı için kritik uyarılarda bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı için kritik uyarılarda bulundu.

Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret eden Ercan, yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme karşı dayanıklı olmasının altını çizdi.

Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret eden Ercan, yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme karşı dayanıklı olmasının altını çizdi.

"Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" diyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır" diye yazdı.

"Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" diyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır" diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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