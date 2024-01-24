Kadınları Falakaya Yatırmıştı: Yeni Gelişme
Kadınları Falakaya Yatırmıştı: Yeni Gelişme
Kayseri'de para karşılığı kadınları falakaya yatıran ve görüntü çeken kargocu Erkan T'nin davasında yeni gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1 yıl 6 ay 22 güne düşürülen hapis cezası kararına avukatı itiraz etti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edildi.
Erkan T'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.
Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Davanın geçen yıl nisan ayında görülen 3'üncü duruşmasına sanık Erkan T., 'müstehcenlik' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, 'eşe karşı eziyet' suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.
Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanığa verilen cezanın hukuka aykırı şekilde verildiğini belirterek, bozma kararı verdi.
Ceza Dairesi, dosyayı yeniden yargılama yapılması için tekrar yerel mahkemeye gönderdi. Bozma kararı sonrası Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılaması yapılan Erkan T. duruşmaya katılmazken, avukatı Bozkurt salonda hazır bulundu.
Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.K. ise şunları anlatmıştı: ''Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. Kendi rızam ile bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Falakaya yatırdı, ayaklarımı bağladı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Acı çeksem söylerdim.Şu anda salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum. Ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda