Meral Akşener Duyurdu: İYİ Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu
Meral Akşener Duyurdu: İYİ Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu
Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının 'Ben İstanbul'u istiyorum' diyen Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Akşener, 'Buğra Kavuncu 'Ben adayım. Ben İstanbul'a aday olmak istiyorum' dedi. Ben de kabul ettim' ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'de İstanbul ve Balıkesir için aday göstereceği isimler belli oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İYİ Parti İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu'yu aday göstereceklerini açıkladı.
5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başlayan Buğra Kavuncu, milletvekili seçilmeden önce İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuş ve 2022'de İYİ Parti'deki İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılıp 2023'te Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirilmişti.
Akşener, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turhan Çömez olduğunu da açıkladı.
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