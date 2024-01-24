Meral Akşener Duyurdu: İYİ Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu

Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının 'Ben İstanbul'u istiyorum' diyen Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. Akşener, 'Buğra Kavuncu 'Ben adayım. Ben İstanbul'a aday olmak istiyorum' dedi. Ben de kabul ettim' ifadelerini kullandı.