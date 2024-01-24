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İYİ Parti İstanbul Başkan Adayı Buğra Kavuncu Kimdir, Nereli? Buğra Kavuncu Hayatı ve Siyasi Kariyeri

İYİ Parti İstanbul Başkan Adayı Buğra Kavuncu Kimdir, Nereli? Buğra Kavuncu Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.01.2024 - 11:31

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı. Buğra Kavuncu, İYİ Parti İstanbul adayı oldu. Kavuncu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini ve seçim kampanyasından sorumlu genel başkan görevini yerine getirmişti. Peki Buğra Kavuncu kimdir, nerelidir? Buğra Kavuncu hangi partilerde görev aldı?

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Buğra Kavuncu Kimdir?

Buğra Kavuncu Kimdir?

Tam ismi Saltuk Buğra Kavuncu olan siyasetçi, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası Orhan Kavuncu, 20. dönem Adana milletvekilidir. Aslen Adana Ceyhanlı olan Kavuncu, ilkokul eğitimini Kanada'da bulunan Edmonton İlkokulu'nda okudu. Daha sonra Ankara Çizmeci İlkokulu'ndan mezun oldu.

Buğra Kavuncu'nun Eğitim Hayatı

Buğra Kavuncu'nun Eğitim Hayatı

Kavuncu, Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomi Bölümüne girdi.

1996 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi'nde tarım ekonomisi alanında asistan olarak görev aldı. Çalışma hayatına ise Kazakistan'da başladı. Kazakistan'da yapı kimyasalları alanında çalıştı.

Buğra Kavuncu'nun Çalışma Hayatı

Buğra Kavuncu'nun Çalışma Hayatı

2006 yılında BASF şirketinde çalışmaya başlayan Kavuncu, bu şirkette pek çok pozisyonda bulundu.

Kazakistan'da bulunan USTA LLP isimli firmasını Orta Asya'da önemli yatırımlarla büyüttü. Uzun bir süre BAFS'ta genel müdür olarak görev aldı.

2010'dan 2012 yılına kadar BASF Yapı Kimyasalları Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri pazar yönetici olarak İsviçre'de bulundu.

Buğra Kavuncu'nun Siyasi Hayatı

Buğra Kavuncu'nun Siyasi Hayatı

2016 yılında BAFS Türk Kimyası CEO'su olarak çalışmaya başladı. Yaşamı boyunca birçok pozisyonda çalışan Kavuncu, 2018 yılında görevinden istifa etti ve siyasete atıldı.

2018 yılında İYİ Parti Genel Kurulu Üyeliği'ne seçilen Kavuncu, daha sonra İstanbul İl Başkanı ve Parti Sözcüsü olarak bulundu.

2022 tarihinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrıldı ve 2023 tarihinde seçim kampanyasından sorumlu genel başkan olarak göreve getirildi.

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