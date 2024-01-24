İYİ Parti İstanbul Başkan Adayı Buğra Kavuncu Kimdir, Nereli? Buğra Kavuncu Hayatı ve Siyasi Kariyeri

2016 yılında BAFS Türk Kimyası CEO'su olarak çalışmaya başladı. Yaşamı boyunca birçok pozisyonda çalışan Kavuncu, 2018 yılında görevinden istifa etti ve siyasete atıldı.

2018 yılında İYİ Parti Genel Kurulu Üyeliği'ne seçilen Kavuncu, daha sonra İstanbul İl Başkanı ve Parti Sözcüsü olarak bulundu.

2022 tarihinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrıldı ve 2023 tarihinde seçim kampanyasından sorumlu genel başkan olarak göreve getirildi.