İYİ Parti İstanbul Başkan Adayı Buğra Kavuncu Kimdir, Nereli? Buğra Kavuncu Hayatı ve Siyasi Kariyeri
İYİ Parti İstanbul Başkan Adayı Buğra Kavuncu Kimdir, Nereli? Buğra Kavuncu Hayatı ve Siyasi Kariyeri
İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı. Buğra Kavuncu, İYİ Parti İstanbul adayı oldu. Kavuncu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini ve seçim kampanyasından sorumlu genel başkan görevini yerine getirmişti. Peki Buğra Kavuncu kimdir, nerelidir? Buğra Kavuncu hangi partilerde görev aldı?
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Buğra Kavuncu Kimdir?
Buğra Kavuncu'nun Eğitim Hayatı
Buğra Kavuncu'nun Çalışma Hayatı
Buğra Kavuncu'nun Siyasi Hayatı
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