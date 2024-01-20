Dilan Polat Dışarıdayken Yardım Ettiği Alya Bebek ve Annesine Yazdığı Mektupta Bağışa Devam Edin Çağrısı Yaptı

Cezaevindeki Dilan Polat son günlerde yine gündemde oldukça sık konuşulan isimlerden bir tanesi. Dilan Polat bu sefer de dışarıdayken yardım ettiği bebek Alya ve annesine yazdığı mektupla gündeme geldi. Dilan Polat, takipçilerinden bağış yapmaya devam etmelerini istedi.

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