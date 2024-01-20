Dilan Polat Dışarıdayken Yardım Ettiği Alya Bebek ve Annesine Yazdığı Mektupta Bağışa Devam Edin Çağrısı Yaptı
Dilan Polat Dışarıdayken Yardım Ettiği Alya Bebek ve Annesine Yazdığı Mektupta Bağışa Devam Edin Çağrısı Yaptı
Cezaevindeki Dilan Polat son günlerde yine gündemde oldukça sık konuşulan isimlerden bir tanesi. Dilan Polat bu sefer de dışarıdayken yardım ettiği bebek Alya ve annesine yazdığı mektupla gündeme geldi. Dilan Polat, takipçilerinden bağış yapmaya devam etmelerini istedi.
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Şaşaalı hayatlarıyla ünlenen Dilan ve Engin Polat çiftini artık isteyen istemeyen herkes tanıyor. Çünkü ünlü ikili asla gündemden düşmüyorlar.
Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla öne çıkan çift, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından geçtiğimiz aylarda tutuklanmışlardı biliyorsunuz ki.
Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklanmalarına rağmen en az dışarıda oldukları zamanki kadar konuşulmaya devam ediyorlar.
Herkes meraklı gözlerle ünlü çiftin ne zaman çıkacağını beklerken Polat'lar da her fırsatta suçsuz yere içeride kaldıklarını dile getiriyorlar.
Dilan Polat, sık sık sevdiklerine içeriden mektup gönderiyor biliyorsunuz. Mektuplarında çocuklarını çok özlediğini, suçsuz olduğunu ve iyi olmadığını yazıyor...
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Dilan Polat bu sefer de cezaevine girmeden önce yardım ettiği bebek Alya ve annesine yazdığı mektupla gündeme geldi.
Mektubuna "Güzel bebeğim Alya... Senin kampanyanı yarım bırakmak istemezdim." diyerek başlayan Polat, takipçilerinden Alya'ya destek olmaya devam etmelerini istedi.
Polat, Alya'nın annesinden ise sadece çocuklarına kavuşmak için dua etmesini istedi ve "artık ne gücüm ne de sabrım kalmadı" diye ekledi.
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