Kırk Yılda Bir İnsan İçine Çıkan Zayn Malik’e Kalabalıktan Kurtulmaya Çalışırken Araba Çarptı!
Kırk Yılda Bir İnsan İçine Çıkan Zayn Malik’e Kalabalıktan Kurtulmaya Çalışırken Araba Çarptı!
Uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Zayn Malik, gittiği bir defilenin çıkışında sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etrafındaki kalabalıktan kurtulmak isteyen Zayn, yanından geçen aracın ayağını ezmesiyle neye uğradığını şaşırdı!
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2010'lara damgasını vuran One Direction grubu dünya genelindeki genç kızların sevgilisiydi.
2010'da kurulan gruptan Zayn Malik takvimler 2015'i gösterirken ayrıldı. Grup Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne ve Niall Horan dörtlüsüyle 2017'ye kadar faaliyet gösterip solo kariyer yapma amaçlı tamamen dağıldı.
Zayn Malik, bir süre solo kariyerine devam etti. Bu sırada ünlü manken Gigi Hadid ile aşk yaşadı ve bu birliktelikten bir kız çocukları oldu.
Şimdilerde inzivaya çekilen Zayn Malik, geçtiğimiz gün uzun zaman sonra insan içine çıktı. Böyle diyoruz çünkü kendisini dışarda görüntülemek çok zor.
Japon markası Kenzo'nun defilesine katılan Zayn Malik, sokaktaki insanların dikkatinden de kaçmadı.
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Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Zayn'in etrafında bir anda etten bir duvar örüldü!
Tam o anda ise kalabalığın arasından geçen bir araç, Zayn Malik'in ayağının üstünden geçti.
Hiçbir şeyin farkında olmayan sürücü yolunda devam ederken korumalar bir anda panikledi. Zayn'in acısı ise yüzünden okunuyordu.
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Zayn ise ayakkabısının fotoğrafını,
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"Ayağım iyi. İnanılmaz güzel yapılmış ayakkabılarım sayesinde 😂👍" açıklamasıyla paylaşım hem başına gelen trajikomik olayla dalga geçti hem de iyi olduğunu duyurdu.
Ne diyelim, geçmiş olsun Zayn!
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