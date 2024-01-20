Yok Satıyor: Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesinde Giydiği Elbise 'Dilber Elbisesi' Olarak Satışa Çıktı!
Yok Satıyor: Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesinde Giydiği Elbise 'Dilber Elbisesi' Olarak Satışa Çıktı!
İzleyici Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ilk bölümü için gün sayarken daha yayınlanmadan popüler olan Dilber karakteri ve dansı her yerde karşımıza çıkıyor. Bir e-ticaret sitesi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesinde tercih ettiği elbiseyi 'Dilber Elbisesi' olarak satışa sunmuş ve yok satmış! Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra kendi yazıp başrolünde yer alacağı İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönüyor.
Oyuncu kadrosu ise epey güçlü; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç.
Fakat dizinin oyuncu kadrosu ve konusu dışında konuşulan tek bir konu var: Dilber'in dansı!
Hazar Ergüçlü'nün canlandıracağı pavyon dansçısı Dilber karakteri, ilk tanıtım videosunda izleyicilerle buluştu. Hazar Ergüçlü öyle bir dans etti ki izleyenler mest oldu!
Hatta bu performans o kadar olay oldu ki Dilber gibi dans etmek isteyenler için kurs bile açıldı!
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Rol ve dans için Ankara pavyonlarının tanınan ismi Ezo'dan ders aldığı iddia edilen Hazar Ergüçlü'nün bu başarılı performansının mimarının ise Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yönettiği 'Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun dans eğitmeni Elif Erol olduğu öğrenilmişti.
Dilber'in bu kadar popüler olmasının ardından ise şoke eden bir olay patlak verdi. Birçok dizi karakterinin onlarla özdeşleşen ürünlerinin özellikle sosyete pazarlarında satıldığını biliyoruz.
Bu sefer yer sosyete pazarı değil bir internet satış platformu! Dilber'in o muhteşem kırmızı ve güllerle süslenen elbisesi satışa çıktı!
'Kadın Elbise' kategorisinde 1. sıraya yükselen ürün, son 24 saat içerisinde 42 bin 900 kişi tarafından ziyaret edilmiş.
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Elbise hakkında sorulan cevaplar kadar mağaza sahibinin cevapları da bir o kadar muntazam!
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Valla ne diyelim, mağaza sahibinin hem ticari hem de mizahi zekasına hayran kaldık! Bol kazançlar!
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