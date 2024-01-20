Yok Satıyor: Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesinde Giydiği Elbise 'Dilber Elbisesi' Olarak Satışa Çıktı!

İzleyici Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ilk bölümü için gün sayarken daha yayınlanmadan popüler olan Dilber karakteri ve dansı her yerde karşımıza çıkıyor. Bir e-ticaret sitesi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesinde tercih ettiği elbiseyi 'Dilber Elbisesi' olarak satışa sunmuş ve yok satmış! Gelin detaylara birlikte bakalım!

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