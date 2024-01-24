Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Selin Ciğerci Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Babalığını Yağlayıp Ballayarak Övgülere Boğdu

Selin Ciğerci Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Babalığını Yağlayıp Ballayarak Övgülere Boğdu

Selin Ciğerci
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.01.2024 - 18:44

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden bir tanesi de Selin Ciğerci. Geçtiğimiz gün Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katılan Ciğerci, eski eşi ve kızının babası Gökhan Çıra hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki kez evlenip boşandığı Çıra'nın babalığını övmelere doyamayan Ciğerci'ye muhabirler 'aşk yeniden mi?' diye sordu...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İnternet ünlüsü olarak tanıdığımız Selin Ciğerci uzun süredir sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve değişimiyle gündemde yer edinen isimler arasında.

İnternet ünlüsü olarak tanıdığımız Selin Ciğerci uzun süredir sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve değişimiyle gündemde yer edinen isimler arasında.

Kurmuş olduğu iş ile birkaç yıldır kadınlara sağladığı iş istihdamı da takipçileri tarafından oldukça takdir edilen isimler arasında. Bunun yanı sıra fenomen diyebileceğimiz isim özel hayatıyla da gündemimizde yerini alıyor.

Pek çoğunuzun bildiği gibi Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra uzun yıllar boyunca büyük bir aşk yaşamışlardı.

Pek çoğunuzun bildiği gibi Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra uzun yıllar boyunca büyük bir aşk yaşamışlardı.

Fakat aşklarını medyadan ve magazinden gizlemek istedikleri için hiçbir zaman paylaşmamışlardı. Ancak yıllar sonra bunu gizlememe kararı almış ve sosyal medya üzerinden açıklamışlardı. Ardından magazinde de konuşulan isimler haline gelmişlerdi.

Yıllar süren aşklarını 2019 yılında evlilikle taçlandıran ikili 2021 yılında boşanarak herkesi hayrete düşürmüştü.

Yıllar süren aşklarını 2019 yılında evlilikle taçlandıran ikili 2021 yılında boşanarak herkesi hayrete düşürmüştü.

Evlilikleri kadar boşanmaları da olay olan çiftin ilişkilerinin bitme sebebinin Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi aldatmış olması ortaya çıkmıştı. Hatta Gökhan Çıra durumu '9 sene boyunca onu hiç aldatmadım. Aldattıktan sonra da ona ben seni aldattım, yarın boşanmamız gerekiyor dedim.' diyerek açıklamıştı.

Fakat ayrılığa dayanamayan ikili bir kez daha denemek istemiş ve 16 Mayıs 2022'de tekrar birbirlerine "evet" demişti.

Fakat ayrılığa dayanamayan ikili bir kez daha denemek istemiş ve 16 Mayıs 2022'de tekrar birbirlerine "evet" demişti.

Ancak şans verdikleri evlilikleri yeniden aynı yıl içerisinde sonlanmıştı.

Birlikte oldukları dönemde taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olan ve hayallerini gerçekleştiren çift kızlarına Saadet Selenay ismini vermişti.

Birlikte oldukları dönemde taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olan ve hayallerini gerçekleştiren çift kızlarına Saadet Selenay ismini vermişti.

Selin Ciğerci sosyal medya üzerinden kızıyla pozlarını paylaşıp mutluluğunu sevenlerine göstermişti. Hatta kızı ile birlikte Miami'de aldığı eve yerleşmeyi düşündüğünü sosyal medyası üzerinden paylaşmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Diğer yandan Gökhan Çıra da kızına ne denli düşkün olduğunu gösterdiği paylaşımlar yapıyordu.

Diğer yandan Gökhan Çıra da kızına ne denli düşkün olduğunu gösterdiği paylaşımlar yapıyordu.

Kızını kucağına aldığı dönemde sevgilisi Eylül Keleş ile nişanlanan Gökhan Çıra, aile pozlarını da sosyal medyasında paylaşıyordu. Fakat çift ayrılma kararı almıştı.

Geçtiğimiz Aralık ayında kızlarının doğum günü için bir araya gelen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada oldukça dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz Aralık ayında kızlarının doğum günü için bir araya gelen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada oldukça dikkat çekmişti.

Selin Ciğerci kızına açmış oldukları Instagram hesabı üzerinden aile pozlarını paylaşarak 'Güzel kızım ve babamız. Çok seviyorum sizi.' açıklamasını yazmıştı.

Burada bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gün Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katılan Ciğerci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz gün Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katılan Ciğerci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sırada eski eşi Gökhan Çıra'ya dair gelen soruları da yanıtladı. 

'Çocuktan dolayı görüşüyoruz. Yoksa görüşmezdim. Yani görüşürdüm de çocuktan dolayı daha sık...' dedi.

Gökhan Çıra'nın yaptığı kazanın ardından yemek yiyeceklerini söyleyen Selin Ciğerci, "Sonuçta kızımın babası. Ama başka bir şey yok" dedi.

Gökhan Çıra'nın yaptığı kazanın ardından yemek yiyeceklerini söyleyen Selin Ciğerci, "Sonuçta kızımın babası. Ama başka bir şey yok" dedi.

Yani söyledikleriyle bir yandan da 'aşk yeniden mi?' iddialarının önünü kesmiş oldu.

Ciğerci eski eşine "Dünyanın en iyi babası" diyerek övgüler yağdırdı.

Ciğerci eski eşine "Dünyanın en iyi babası" diyerek övgüler yağdırdı.

'Dünyanın en iyi insanı, dünyanın en iyi babası. Onu çok seviyorum. O kadar başka bir şey yok. İyi ki var.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Magazin Rüzgarı sayfası tarafından paylaşılan o anlar:

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?