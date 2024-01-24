Selin Ciğerci Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Babalığını Yağlayıp Ballayarak Övgülere Boğdu
Selin Ciğerci Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Babalığını Yağlayıp Ballayarak Övgülere Boğdu
Sosyal medyanın fenomen isimlerinden bir tanesi de Selin Ciğerci. Geçtiğimiz gün Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katılan Ciğerci, eski eşi ve kızının babası Gökhan Çıra hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki kez evlenip boşandığı Çıra'nın babalığını övmelere doyamayan Ciğerci'ye muhabirler 'aşk yeniden mi?' diye sordu...
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İnternet ünlüsü olarak tanıdığımız Selin Ciğerci uzun süredir sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve değişimiyle gündemde yer edinen isimler arasında.
Pek çoğunuzun bildiği gibi Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra uzun yıllar boyunca büyük bir aşk yaşamışlardı.
Yıllar süren aşklarını 2019 yılında evlilikle taçlandıran ikili 2021 yılında boşanarak herkesi hayrete düşürmüştü.
Fakat ayrılığa dayanamayan ikili bir kez daha denemek istemiş ve 16 Mayıs 2022'de tekrar birbirlerine "evet" demişti.
Birlikte oldukları dönemde taşıyıcı anne yöntemi ile çocuk sahibi olan ve hayallerini gerçekleştiren çift kızlarına Saadet Selenay ismini vermişti.
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Diğer yandan Gökhan Çıra da kızına ne denli düşkün olduğunu gösterdiği paylaşımlar yapıyordu.
Geçtiğimiz Aralık ayında kızlarının doğum günü için bir araya gelen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada oldukça dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz gün Gupse Özay'ın Lohusa filminin galasına katılan Ciğerci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Gökhan Çıra'nın yaptığı kazanın ardından yemek yiyeceklerini söyleyen Selin Ciğerci, "Sonuçta kızımın babası. Ama başka bir şey yok" dedi.
Ciğerci eski eşine "Dünyanın en iyi babası" diyerek övgüler yağdırdı.
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İşte Magazin Rüzgarı sayfası tarafından paylaşılan o anlar:
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