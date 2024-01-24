Selin Ciğerci Eski Eşi Gökhan Çıra'nın Babalığını Yağlayıp Ballayarak Övgülere Boğdu

Evlilikleri kadar boşanmaları da olay olan çiftin ilişkilerinin bitme sebebinin Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yi aldatmış olması ortaya çıkmıştı. Hatta Gökhan Çıra durumu '9 sene boyunca onu hiç aldatmadım. Aldattıktan sonra da ona ben seni aldattım, yarın boşanmamız gerekiyor dedim.' diyerek açıklamıştı.