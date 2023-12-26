Selin Ciğerci ve Eski Eşi Gökhan Çıra Kızlarının Doğum Günü İçin Yeniden Bir Araya Geldi

Büyük bir düğünle dünyaevine giren çiftin arasında aldatma iddiaları olduğu ve evliliklerinin bu yüzden sona erdiği söylenmişti. Gökhan Çıra ise boşanmanın ardından bu iddiaların ardından '9 sene boyunca onu hiç aldatmadım. Aldattıktan sonra da ona ben seni aldattım, yarın boşanmamız gerekiyor dedim.' açıklamasını yapmıştı.