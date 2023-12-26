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Selin Ciğerci ve Eski Eşi Gökhan Çıra Kızlarının Doğum Günü İçin Yeniden Bir Araya Geldi

Selin Ciğerci ve Eski Eşi Gökhan Çıra Kızlarının Doğum Günü İçin Yeniden Bir Araya Geldi

Selin Ciğerci
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.12.2023 - 17:39

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri Selin Ciğerci bildiğiniz gibi. Son dönemde kızı ile birlikte yaptığı paylaşımlarla magazinde karşımıza çıkan fenomen isim, eski eşi Gökhan Çıra ile birlikte kızının doğum gününde buluştu. Birlikte oldukları pozları 'Siz çok seviyorum' diyerek paylaştı.

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İnternet ünlüsü Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, uzun bir süre boyunca büyük bir aşk yaşamışlar fakat bunu medyadan ve magazinden saklamışlardı.

İnternet ünlüsü Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, uzun bir süre boyunca büyük bir aşk yaşamışlar fakat bunu medyadan ve magazinden saklamışlardı.

Ardından ilişkilerini açıklama kararı almışlar ve sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapmaya başlamışlardı.

Çift 2019 yılında dünyaevine girmiş fakat evlilikleri 2021'de sona ermişti.

Çift 2019 yılında dünyaevine girmiş fakat evlilikleri 2021'de sona ermişti.

Büyük bir düğünle dünyaevine giren çiftin arasında aldatma iddiaları olduğu ve evliliklerinin bu yüzden sona erdiği söylenmişti. Gökhan Çıra ise boşanmanın ardından bu iddiaların ardından '9 sene boyunca onu hiç aldatmadım. Aldattıktan sonra da ona ben seni aldattım, yarın boşanmamız gerekiyor dedim.' açıklamasını yapmıştı.

Ardından çift yeniden ilişkilerine bir şans daha vermiş ve 5 Ocak 2022'de tekrar birlikte olduklarını açıklamıştı.

Ardından çift yeniden ilişkilerine bir şans daha vermiş ve 5 Ocak 2022'de tekrar birlikte olduklarını açıklamıştı.

16 Mayıs 2022'de ikinci kez dünyaevine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yine aynı yıl içinde ikinci kez boşandı.

Çift birlikte olduğu dönemde taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmuşlardı. Hatta kızlarına Saadet Selenay ismini vermişlerdi.

Çift birlikte olduğu dönemde taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmuşlardı. Hatta kızlarına Saadet Selenay ismini vermişlerdi.

Selin Ciğerci kızını da alıp Miami'deki evine yerleşmeyi düşündüğünü anlatmıştı.

Gökhan Çıra ise bu esnada Eylül Keleş ile nişanlanmıştı.

Gökhan Çıra ise bu esnada Eylül Keleş ile nişanlanmıştı.

Hatta birbirlerinin adını vücutlarına dövme olarak kazımışlardı. Fakat geçtiğimiz ay bu çiftin de ayrıldığını öğrenmiştik.

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Boşanan çift, kızları Saadet Selenay'ın ilk yaş gününü kutlamak için yeniden bir araya geldi.

Boşanan çift, kızları Saadet Selenay'ın ilk yaş gününü kutlamak için yeniden bir araya geldi.

Kızları için açtıkları Instagram hesabı üzerinden doğum günü fotoğraflarını paylaştılar.

Selin Ciğerci kendi hesabı üzerinden paylaşım yapmasa da, "Güzel kızım ve babamız. Çok seviyorum sizi." yazarak üçünün olduğu bir fotoğrafı kızının hesabından paylaştı.

Selin Ciğerci kendi hesabı üzerinden paylaşım yapmasa da, "Güzel kızım ve babamız. Çok seviyorum sizi." yazarak üçünün olduğu bir fotoğrafı kızının hesabından paylaştı.

Gökhan Çıra ise kızıyla olduğu fotoğrafları sosyal medyasına yüklese de, pozların hiçbirinde Selin Ciğerci'ye yer vermedi.

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