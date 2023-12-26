Selin Ciğerci ve Eski Eşi Gökhan Çıra Kızlarının Doğum Günü İçin Yeniden Bir Araya Geldi
Selin Ciğerci ve Eski Eşi Gökhan Çıra Kızlarının Doğum Günü İçin Yeniden Bir Araya Geldi
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri Selin Ciğerci bildiğiniz gibi. Son dönemde kızı ile birlikte yaptığı paylaşımlarla magazinde karşımıza çıkan fenomen isim, eski eşi Gökhan Çıra ile birlikte kızının doğum gününde buluştu. Birlikte oldukları pozları 'Siz çok seviyorum' diyerek paylaştı.
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İnternet ünlüsü Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, uzun bir süre boyunca büyük bir aşk yaşamışlar fakat bunu medyadan ve magazinden saklamışlardı.
Çift 2019 yılında dünyaevine girmiş fakat evlilikleri 2021'de sona ermişti.
Ardından çift yeniden ilişkilerine bir şans daha vermiş ve 5 Ocak 2022'de tekrar birlikte olduklarını açıklamıştı.
Çift birlikte olduğu dönemde taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmuşlardı. Hatta kızlarına Saadet Selenay ismini vermişlerdi.
Gökhan Çıra ise bu esnada Eylül Keleş ile nişanlanmıştı.
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Boşanan çift, kızları Saadet Selenay'ın ilk yaş gününü kutlamak için yeniden bir araya geldi.
Selin Ciğerci kendi hesabı üzerinden paylaşım yapmasa da, "Güzel kızım ve babamız. Çok seviyorum sizi." yazarak üçünün olduğu bir fotoğrafı kızının hesabından paylaştı.
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