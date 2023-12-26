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Eda Taşpınar'ın Yılbaşı Ağacı Haline Getirdiği Saç Modeli Canınızı Sıkacak

Eda Taşpınar'ın Yılbaşı Ağacı Haline Getirdiği Saç Modeli Canınızı Sıkacak

Eda Taşpınar
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.12.2023 - 15:18

Yıllardır asla kaybetmediği bronzluğuyla sosyal medyanın ve magazinin dikkatini çeken Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Yılbaşı konseptli fotoğraflarına bir yenisini daha ekleyen Taşpınar, bu sefer işin içine saçını da dahil etti.

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Eda Taşpınar, cemiyet hayatının ünlü ve tanındık isimlerinden biri bildiğiniz gibi.

Eda Taşpınar, cemiyet hayatının ünlü ve tanındık isimlerinden biri bildiğiniz gibi.

Yıllardır asla kaybetmediği bronzluğuyla akıllara kazınan Taşpınar, bu konuda 'Kraliçe' lakabının sahibi hatta.

Mankenlik ve modellik kariyeri bir yana dursun, uzun yıllardır kendine ait kozmetik markasıyla uğralan Taşpınar'ın pek çok ürünü bulunuyor.

Mankenlik ve modellik kariyeri bir yana dursun, uzun yıllardır kendine ait kozmetik markasıyla uğralan Taşpınar'ın pek çok ürünü bulunuyor.

Özellikle yaz aylarında kendisinin satışlarının arttığını gözlemleyebiliyoruz. Bronzluk konusunda kimseye güvenilmediği kadar, Eda Taşpınar'ın ürünlerine güveniliyor çünkü.

Instagram'da 581 bin takipçisi olan ünlü isim sosyal medyayı bir hayli aktif kullanıyor.

Instagram'da 581 bin takipçisi olan ünlü isim sosyal medyayı bir hayli aktif kullanıyor.

Instagram'da kendine ait bir düzeni olan Taşpınar, son derece estetik bir hesaba sahip aynı zamanda. Baktığınız zaman etkilenmemek elde değil. Manzara fotoğraflarının yanı sıra kendi fotoğraflarını profiline yerleştirişi de takipçilerini etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını öğrendiğimiz Eda Taşpınar, yılbaşı kutlaması yaparken sevgilisini de unutmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını öğrendiğimiz Eda Taşpınar, yılbaşı kutlaması yaparken sevgilisini de unutmamıştı.

Henüz ne ismini ne de kendisini paylaşmadığı erkek arkadaşının yalnızca baş harfinin D olduğunu biliyoruz. Kendisi paylaşımına yalnızca D harfi koyarak yanına da bir kalp bıraktı.

Yılbaşı kutlamayı ciddiye alan Eda Taşpınar, son olarak "Yeni yıl ruhunu" saçlarına yansıttı.

Yılbaşı kutlamayı ciddiye alan Eda Taşpınar, son olarak "Yeni yıl ruhunu" saçlarına yansıttı.
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Saçlarını yılbaşı ağacı haline getiren isim, süslemelerini de unutmadı.

Saçlarını yılbaşı ağacı haline getiren isim, süslemelerini de unutmadı.

Gören herkes "buna gerek var mıydı?" diye sorguladı...

Gören herkes "buna gerek var mıydı?" diye sorguladı...

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