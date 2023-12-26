Eda Taşpınar'ın Yılbaşı Ağacı Haline Getirdiği Saç Modeli Canınızı Sıkacak
Eda Taşpınar'ın Yılbaşı Ağacı Haline Getirdiği Saç Modeli Canınızı Sıkacak
Yıllardır asla kaybetmediği bronzluğuyla sosyal medyanın ve magazinin dikkatini çeken Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Yılbaşı konseptli fotoğraflarına bir yenisini daha ekleyen Taşpınar, bu sefer işin içine saçını da dahil etti.
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Eda Taşpınar, cemiyet hayatının ünlü ve tanındık isimlerinden biri bildiğiniz gibi.
Mankenlik ve modellik kariyeri bir yana dursun, uzun yıllardır kendine ait kozmetik markasıyla uğralan Taşpınar'ın pek çok ürünü bulunuyor.
Instagram'da 581 bin takipçisi olan ünlü isim sosyal medyayı bir hayli aktif kullanıyor.
Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını öğrendiğimiz Eda Taşpınar, yılbaşı kutlaması yaparken sevgilisini de unutmamıştı.
Yılbaşı kutlamayı ciddiye alan Eda Taşpınar, son olarak "Yeni yıl ruhunu" saçlarına yansıttı.
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Saçlarını yılbaşı ağacı haline getiren isim, süslemelerini de unutmadı.
Gören herkes "buna gerek var mıydı?" diye sorguladı...
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