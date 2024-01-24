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Tom Holland'ın Sevgilisi Zendaya'yı Hikayesinde Paylaşması Ayrılık Dedikodularını Tamamen Bitirdi

Tom Holland'ın Sevgilisi Zendaya'yı Hikayesinde Paylaşması Ayrılık Dedikodularını Tamamen Bitirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 19:45

Spiderman filminin yıldız oyuncusu Tom Holland'ın oyuncu sevgilisi Zendaya ile çıkan ayrılık haberlerine cevabı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla geldi. Detaylar içeriğimizde👇

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'Örümcek Adam' filminin yıldız aktörü Tom Holland'ı çoğumuz başarılı kariyeri ve oyunculuğu ile tanıyoruz.

'Örümcek Adam' filminin yıldız aktörü Tom Holland'ı çoğumuz başarılı kariyeri ve oyunculuğu ile tanıyoruz.

Ünlü oyuncu "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" filminde başrollü paylaştığı Zendaya ile sevgili olduklarını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" filminde başrollü paylaştığı Zendaya ile sevgili olduklarını açıklamıştı.

Sevilen oyuncu çift müjdeli haberi paylaştıklarından beri büyük bir hayranlıkla takip ediliyorlar.

Sevilen oyuncu çift müjdeli haberi paylaştıklarından beri büyük bir hayranlıkla takip ediliyorlar.

Zendaya'nın sosyal medya hesabında Tom Holland dahil herkesi takipten çıkması olay olmuştu ve ayrılık iddiaları konuşulmaya başlanmıştı.

Zendaya'nın sosyal medya hesabında Tom Holland dahil herkesi takipten çıkması olay olmuştu ve ayrılık iddiaları konuşulmaya başlanmıştı.

Burada bahsetmiştik:

Tom Holland ayrılık haberlerini yalanladıktan sonra sevgili Zendaya'nın Paris Moda Haftası'ndan görsellerini hikayesinde paylaştı.

Tom Holland ayrılık haberlerini yalanladıktan sonra sevgili Zendaya'nın Paris Moda Haftası'ndan görsellerini hikayesinde paylaştı.
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