Tom Holland'ın Sevgilisi Zendaya'yı Hikayesinde Paylaşması Ayrılık Dedikodularını Tamamen Bitirdi
Tom Holland'ın Sevgilisi Zendaya'yı Hikayesinde Paylaşması Ayrılık Dedikodularını Tamamen Bitirdi
Spiderman filminin yıldız oyuncusu Tom Holland'ın oyuncu sevgilisi Zendaya ile çıkan ayrılık haberlerine cevabı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla geldi. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Örümcek Adam' filminin yıldız aktörü Tom Holland'ı çoğumuz başarılı kariyeri ve oyunculuğu ile tanıyoruz.
Ünlü oyuncu "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" filminde başrollü paylaştığı Zendaya ile sevgili olduklarını açıklamıştı.
Sevilen oyuncu çift müjdeli haberi paylaştıklarından beri büyük bir hayranlıkla takip ediliyorlar.
Zendaya'nın sosyal medya hesabında Tom Holland dahil herkesi takipten çıkması olay olmuştu ve ayrılık iddiaları konuşulmaya başlanmıştı.
Tom Holland ayrılık haberlerini yalanladıktan sonra sevgili Zendaya'nın Paris Moda Haftası'ndan görsellerini hikayesinde paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın