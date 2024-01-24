Boran Kuzum'a Nazar Değdi! 24 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Boran Kuzum'a Nazar Değdi! 24 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Boran Kuzum'a nazar değdi.
2. Simge, spordan paylaşım yaptı.
3. Metin Akdülger:
4. Burcu Esmersoy süper kahraman oldu.
5. Zeynep Bastık ve arkadaşları hamam sefası yaptı.
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6. Hazar Ergüçlü'den yeni Dilber paylaşımı geldi.
7. Berrak Tüzünataç:
8. Hande Doğandemir'in yeni tarzı:
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