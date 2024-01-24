24 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Oya Çınar'ın YouTube'da yayınladığı Oyalamacalar isimli programa katılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı sevgilisi Poyraz hakkında konuştu.
2. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın son dönemde bebek bekledikleri iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Samar Dadgar bu iddialara son noktayı koydu.
3. Sabancı Ailesi üyelerinin sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Bu isimlerin içinde öne çıkan kişi ise ailenin gelini Nazlı Sabancı. Hacı Sabancı'yla evli olan Nazlı Sabancı'nın giydikleri sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz gün doğum günü karelerini yayınlayan Nazlı gelinin kombinine biraz sert yorumlar geldi.
4. Renkli kişiliği ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Yıldız Tilbe, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Yıldız Tilbe, tarzıyla dikkat çekti. Tilbe, kıvırcık kirli sarı saçlarıyla ve danslarıyla 60’ların ünlü yıldızı Janis Joplin'i anımsattı.
5. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık birbirinden tuhaf pozlarıyla sık sık sosyal medyanın diline düşüyor. Yeri geliyor kışın ortasında donla gezdiğini, yeri geliyor tuvaletinden çektiği bir fotoğrafı görüyoruz kendisinin. Zeynep Bastık son olarak arkadaşlarıyla hamamdan pozlarını paylaşınca, ayak detayıyla sosyal medyanın diline düştü!
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6. İstanbul'un en kutsal tarihi simgelerinden biri olan Ayasofya Camii'nin 2020 yılında yeniden ibadete açılması hala çok tartışılan bir konu. Birileri tarafından tahribata uğrayan Ayasofya'nın ilk günlerdeki gibi ücretsiz olmaması da ayrı olay yaratmış durumda. Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak tam da bu konu üzerine sitem eden oyuncu Berna Laçin ile iletişime geçti. Laçin "Kendi ülkemin devlet kuruluşu benimle döviz üzerinden alışveriş yaptı." ifadelerini kullandı.
7. Ozzy Osbourne'un eşi ve üç çocuğunun annesi Sharon Osbourne, evlilikleri boyunca birçok kez eşi tarafından ihanete uğramış bir isim. Sharon, geçtiğimiz gün "Cut the Crap" adlı şovda; eşi Ozzy Osbourne'un bir kadınla 4 yıllık ilişkisini öğrendikten sonra intihar eyleminde bulunduğunu itiraf etti.
8. Şarkıları dilimize pelesenk olan Murat Boz, yakışıklılığı, karizması ve tüm sempatikliğiyle de gönüllerimizi çalıyor. Kadınları adeta peşinden sürükleyen Murat Boz, son olarak yeğeni Pelin ile tatlı mı tatlı pozlarını paylaştı.
9. Geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Belçim Bilgin, spiritüel konuşmalarının ardından adını "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı!
10. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca yıllar sonra yeniden Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılıyor! Kısmetse Olur'a katılış haberiyle herkesi şaşırtan Rabia Karaca'nın son halini ise görenler tanıyamadı!
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11. Haluk Levent, Cem Karaca'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin galasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
12. Oyuncu Selin Şekerci, Yasemin Şefik'in talk show programına konuk oldu. Şekerci'nin öpüşme sahnesiyle ilgili sorulan "Partnerinin ağzı kokarsa ne yaparsın?" sorusuna itirafı gündem oldu.
13. Son zamanların en başarılı rap sanatçılarından biri olan Sefo, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Umre'ye giden Sefo sosyal medya hesabından duyurdu.
14. Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Zuhal Topal, eşi ve kızı ile birlikte tatil için gittiği Zanzibar Adası'ndaki keyifli anlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Zuhal Topal'ın Zanzibar'ın yerel halkıyla eğlendiği anlar görenleri güldürdü.
15. Dünya çapında inanılmaz bir hayran kitlesi bulunan Lana Del Rey güçlü sesinin dışında dillere destan güzelliğiyle de ön planda. Bir sosyal medya hesabı ünlü şarkıcının saçlarını kısacık kestirdiği bir görsel yayınladı. Bu pozu gerçek sanan sosyal medya kullanıcılarının geçirdiği küçük çaplı kalp krizini görmelisiniz!
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16. Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi. Keza eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe de öyle! Zaman zaman oğluyla yaptığı paylaşımlarıyla kalplerimizi eriten Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin bütün tatlılığıyla ortama girdiği bir pozlarını paylaştı.
17. Sagopa Kajmer, en beğendiği rapçiler listesine Ezhel'i de aldı. Haberi duyan Ezhel, Sagopa Kajmerin listesinde yer aldıktan sonra sagolayarak kutlama yaptı.
18. Buket Aydın geçtiğimiz günlerde yıllardır tartışılan 'hesap ödeme' meselesi üzerine söylediği "Bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle yemek yemesin" sözleri olay oldu. Şahan Gökbakar, Aydın'ı ti'ye alarak gönderme yapınca ortalık biraz daha karıştı. Buket Aydın bu sefer fena vites yükselterek ünlü komedyenin eşine "yok artık" dedirten ithamlarda bulundu!
19. TV8 ekranlarında hafta içi her gün seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programı oldukça dikkat çekiyordu hatırlarsanız. Magazin programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel hakkında geçtiğimiz aylarda ilginç iddialar ortaya atılmıştı. "Dolandırıcılık" iddiasıyla gündeme gelen ikili haklarında söylenenleri affetmedi ve mahkemenin yolunu tuttu.
20. Nicola Peltz 'Balenciaga'nın yeni kampanyasının yüzü oldu.
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