Kısmetse Olur'a Dönerek Herkesi Şaşırtan Eski Yarışmacı Rabia Karaca'nın Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Ufak birkaç hatırlatma yapıp spoiler verelim: şu an izlediğimiz bölümlerde Berke ve Aynur tanışma yolunda. Rabia ise daha gelmedi. Önümüzdeki haftalarda izleyeceğimiz bölümlerde Aynur, Berke'den ayrılacak ve evden isteğiyle ayrılacak hemen ardından ise Rabia'nın girişini izleyeceğiz!