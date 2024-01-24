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Kısmetse Olur'a Dönerek Herkesi Şaşırtan Eski Yarışmacı Rabia Karaca'nın Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Kısmetse Olur'a Dönerek Herkesi Şaşırtan Eski Yarışmacı Rabia Karaca'nın Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Kısmetse Olur
Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
24.01.2024 - 13:12

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca yıllar sonra yeniden Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılıyor! Kısmetse Olur'a katılış haberiyle herkesi şaşırtan Rabia Karaca'nın son halini ise görenler tanıyamadı!

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Bir zamanların efsanesi Kısmetse Olur programı, popülerliğini korumakta.

Bir zamanların efsanesi Kısmetse Olur programı, popülerliğini korumakta.

Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca yayınlanan Kısmetse Olur, 2017 yılında izdivaç programlarının kaldırılmasıyla yayın hayatını bitirmişti.

Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca yayınlanan Kısmetse Olur, 2017 yılında izdivaç programlarının kaldırılmasıyla yayın hayatını bitirmişti.

Fakat kitlesi o kadar büyüktü ki program yıllar sonra YouTube ekranlarına geri döndü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yayınlanan program milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Fakat kitlesi o kadar büyüktü ki program yıllar sonra YouTube ekranlarına geri döndü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yayınlanan program milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Elif ve Sedat çiftinin birinci olmasıyla sonlanan ilk sezon, yerini yepyeni isimlerle başlayan 2. sezona bıraktı.

Elif ve Sedat çiftinin birinci olmasıyla sonlanan ilk sezon, yerini yepyeni isimlerle başlayan 2. sezona bıraktı.

Bu arada Elif ve Sedat çifti hala birlikteliklerine devam ediyorlar. 🧿

İkinci sezon tüm kaosuyla ilerlerken ekranlarda tanıdık bir yüz göreceğiz: Rabia Karaca!

İkinci sezon tüm kaosuyla ilerlerken ekranlarda tanıdık bir yüz göreceğiz: Rabia Karaca!
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Televizyonda yayınlanan versiyonun ikinci sezonunda yer alan ve Gökhan ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Rabia, yıllar sonra yeniden Kısmetse Olur'da!

Televizyonda yayınlanan versiyonun ikinci sezonunda yer alan ve Gökhan ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Rabia, yıllar sonra yeniden Kısmetse Olur'da!

Üstelik Rabia, evin popüler damat adayı Berke'yi beğenerek gelmiş!

Üstelik Rabia, evin popüler damat adayı Berke'yi beğenerek gelmiş!

Ufak birkaç hatırlatma yapıp spoiler verelim: şu an izlediğimiz bölümlerde Berke ve Aynur tanışma yolunda. Rabia ise daha gelmedi. Önümüzdeki haftalarda izleyeceğimiz bölümlerde Aynur, Berke'den ayrılacak ve evden isteğiyle ayrılacak hemen ardından ise Rabia'nın girişini izleyeceğiz!

Fakat bugün konumuz Rabia'nın Kısmetse Olur macerası değil de geçirdiği değişim!

Fakat bugün konumuz Rabia'nın Kısmetse Olur macerası değil de geçirdiği değişim!

Kendisini Kısmetse Olur programından sonra televizyon ekranlarında görmeye devam etmiştik!

Beyaz TV ekranlarında Yok Artık isimli programda izledik, ayrıca Sports TV'de de gördük kendisini.

Beyaz TV ekranlarında Yok Artık isimli programda izledik, ayrıca Sports TV'de de gördük kendisini.

Fakat yeni hali oldukça değişik! Öyle ki görenler tanıyamadı desek yalan olmaz!

Fakat yeni hali oldukça değişik! Öyle ki görenler tanıyamadı desek yalan olmaz!
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Birçok estetik müdahale ile bambaşka birine dönüşen Rabia Karaca'nın son hali bu şekilde 👇

Birçok estetik müdahale ile bambaşka birine dönüşen Rabia Karaca'nın son hali bu şekilde 👇

Bir Kısmetus olarak söylüyorum valla tanıyamadım!

Bir Kısmetus olarak söylüyorum valla tanıyamadım!

Kendisi bir hayli değişmiş...

Kendisi bir hayli değişmiş...

Bakalım Kısmetse Olur'da neler yapacak?

Bakalım Kısmetse Olur'da neler yapacak?

Nasıl bir ilişki yaşayacak?

Nasıl bir ilişki yaşayacak?
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Son olarak sizce Berke'yle yakışıyorlar mı?

Son olarak sizce Berke'yle yakışıyorlar mı?

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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