Kısmetse Olur'a Dönerek Herkesi Şaşırtan Eski Yarışmacı Rabia Karaca'nın Son Halini Görenler Tanıyamadı!
Kısmetse Olur'a Dönerek Herkesi Şaşırtan Eski Yarışmacı Rabia Karaca'nın Son Halini Görenler Tanıyamadı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca yıllar sonra yeniden Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılıyor! Kısmetse Olur'a katılış haberiyle herkesi şaşırtan Rabia Karaca'nın son halini ise görenler tanıyamadı!
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Bir zamanların efsanesi Kısmetse Olur programı, popülerliğini korumakta.
Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca yayınlanan Kısmetse Olur, 2017 yılında izdivaç programlarının kaldırılmasıyla yayın hayatını bitirmişti.
Fakat kitlesi o kadar büyüktü ki program yıllar sonra YouTube ekranlarına geri döndü! Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yayınlanan program milyonlarca kişi tarafından izleniyor.
Elif ve Sedat çiftinin birinci olmasıyla sonlanan ilk sezon, yerini yepyeni isimlerle başlayan 2. sezona bıraktı.
İkinci sezon tüm kaosuyla ilerlerken ekranlarda tanıdık bir yüz göreceğiz: Rabia Karaca!
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Televizyonda yayınlanan versiyonun ikinci sezonunda yer alan ve Gökhan ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Rabia, yıllar sonra yeniden Kısmetse Olur'da!
Üstelik Rabia, evin popüler damat adayı Berke'yi beğenerek gelmiş!
Fakat bugün konumuz Rabia'nın Kısmetse Olur macerası değil de geçirdiği değişim!
Beyaz TV ekranlarında Yok Artık isimli programda izledik, ayrıca Sports TV'de de gördük kendisini.
Fakat yeni hali oldukça değişik! Öyle ki görenler tanıyamadı desek yalan olmaz!
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Birçok estetik müdahale ile bambaşka birine dönüşen Rabia Karaca'nın son hali bu şekilde 👇
Bir Kısmetus olarak söylüyorum valla tanıyamadım!
Kendisi bir hayli değişmiş...
Bakalım Kısmetse Olur'da neler yapacak?
Nasıl bir ilişki yaşayacak?
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Son olarak sizce Berke'yle yakışıyorlar mı?
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