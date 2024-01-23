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Reynmen'in Maldivler'den Paylaştığı Üstsüz Tatil Fotoğrafları Görenleri Ekrana Kilitledi!

Reynmen'in Maldivler'den Paylaştığı Üstsüz Tatil Fotoğrafları Görenleri Ekrana Kilitledi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
23.01.2024 - 20:57

Reynmen adıyla tanıdığımız Yusuf Aktaş, sevgilisi Cansu Kurtaran'la birlikte Maldivler'in yolunu tuttu! Deniz, kum ve güneş üçlüsüyle keyif yapan Reynmen'in paylaştığı üstsüz tatil pozları ise sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

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Son yılların en popüler isimlerinden birisi olan Reynmen'i tanımamanız mümkün değil.

Son yılların en popüler isimlerinden birisi olan Reynmen'i tanımamanız mümkün değil.

Vine ile başladığı kariyerine önce sosyal medya fenomeni sonra ise şarkıcı olarak devam eden Reynmen, zirveye oynuyor diyebiliriz!

Vine ile başladığı kariyerine önce sosyal medya fenomeni sonra ise şarkıcı olarak devam eden Reynmen, zirveye oynuyor diyebiliriz!

Şimdilerde Cansu Kurtaran ile aşk yaşayan Reynmen, müzik kariyerine bir süre ara vermiş ve adeta sevgilisiyle karış karış dünyayı gezmeye başlamıştı!

Şimdilerde Cansu Kurtaran ile aşk yaşayan Reynmen, müzik kariyerine bir süre ara vermiş ve adeta sevgilisiyle karış karış dünyayı gezmeye başlamıştı!

Şimdi ise sevgilisiyle Maldivler'e giden Reynmen, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla çok konuşuldu!

Şimdi ise sevgilisiyle Maldivler'e giden Reynmen, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla çok konuşuldu!

Biz soğuklarla mücadele etmeye çalışırken kendisi güneşin tadını çıkartıyor! 😂

Biz soğuklarla mücadele etmeye çalışırken kendisi güneşin tadını çıkartıyor! 😂
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Kısa sürede bronzlaşan Reynmen, üstsüz pozlarıyla da büyük beğeni topladı.

Kısa sürede bronzlaşan Reynmen, üstsüz pozlarıyla da büyük beğeni topladı.

Kendisi bir yandan eğleniyor bir yandan da takipçileriyle her adımlarını paylaşıyor!

Reynmen'in bu görenleri ekrana kilitleyen tatil fotoğraflarına başta annesi olmak üzere yorum yağdı.

Reynmen'in bu görenleri ekrana kilitleyen tatil fotoğraflarına başta annesi olmak üzere yorum yağdı.
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Peki siz Reynmen'in tatil pozları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz Reynmen'in tatil pozları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

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