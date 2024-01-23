Reynmen'in Maldivler'den Paylaştığı Üstsüz Tatil Fotoğrafları Görenleri Ekrana Kilitledi!
Reynmen'in Maldivler'den Paylaştığı Üstsüz Tatil Fotoğrafları Görenleri Ekrana Kilitledi!
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Son yılların en popüler isimlerinden birisi olan Reynmen'i tanımamanız mümkün değil.
Vine ile başladığı kariyerine önce sosyal medya fenomeni sonra ise şarkıcı olarak devam eden Reynmen, zirveye oynuyor diyebiliriz!
Şimdilerde Cansu Kurtaran ile aşk yaşayan Reynmen, müzik kariyerine bir süre ara vermiş ve adeta sevgilisiyle karış karış dünyayı gezmeye başlamıştı!
Şimdi ise sevgilisiyle Maldivler'e giden Reynmen, paylaştığı tatil fotoğraflarıyla çok konuşuldu!
Biz soğuklarla mücadele etmeye çalışırken kendisi güneşin tadını çıkartıyor! 😂
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Kısa sürede bronzlaşan Reynmen, üstsüz pozlarıyla da büyük beğeni topladı.
Reynmen'in bu görenleri ekrana kilitleyen tatil fotoğraflarına başta annesi olmak üzere yorum yağdı.
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Peki siz Reynmen'in tatil pozları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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