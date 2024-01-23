Asıl Kısmetse Olur'u Yaşayacağımız 'All Star' İçin Teklif Gitmesi Planlanan İsimler Hepimizi Heyecanlandırdı!

2. sezonu yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının sonuna yaklaşırken yetkililer All Star için hazırlık yapmaya başladı. Sadece Aşkın Gücü'nden değil, asıl Kısmetse Olur programında yarışan efsane isimleri de kadrosuna dahil etmek isteyen yetkililer, şimdiden 3 kişiyi gözüne kestirmiş!

Bakalım Kısmetse Olur All Star için kimlere teklif gitmiş, Kısmetse Olur All Star'da kimler yer alacak?