Asıl Kısmetse Olur'u Yaşayacağımız 'All Star' İçin Teklif Gitmesi Planlanan İsimler Hepimizi Heyecanlandırdı!
Asıl Kısmetse Olur'u Yaşayacağımız 'All Star' İçin Teklif Gitmesi Planlanan İsimler Hepimizi Heyecanlandırdı!
2. sezonu yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının sonuna yaklaşırken yetkililer All Star için hazırlık yapmaya başladı. Sadece Aşkın Gücü'nden değil, asıl Kısmetse Olur programında yarışan efsane isimleri de kadrosuna dahil etmek isteyen yetkililer, şimdiden 3 kişiyi gözüne kestirmiş!
Bakalım Kısmetse Olur All Star için kimlere teklif gitmiş, Kısmetse Olur All Star'da kimler yer alacak?
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Bildiğiniz üzere bir dönem Kanal D ekranlarını kasıp kavuran bir izdivaç programı vardı: Kısmetse Olur!
'Ship' kültürünün yayılmasıyla birlikte herkes bir çifte tutulmuş ve saatlerce ekran başında oturmuştu o yıllarda. Öyle ki fan buluşmaları bile yapılıyordu programda.
Aşk izlemeyi isteyen izleyici, kola yanına bantlanan bardak gibi promosyondan kaosu da elde edince tadından yenmedi. Bu sebeple de reytingler uçtu gitti.
Aşk, kaos, ihtiras, entrika, polemik ve tartışmalar dolu bu program, 2 sezon boyunca Kanal D izleyenlerinin evlerine konuk oldu fakat 2017 yılında alınan kararla izdivaç programlarının yayından kaldırılmasıyla birlikte final yapamadan bitti.
Yıllaaaar yıllar sonra yani 2022 yılında Kısmetse Olur programı Aşkın Gücü eklentisiyle YouTube ekranlarında yeniden başladı. Hepimiz oldukça heyecanlıydık!
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Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı daha ilk bölümden aşk ve kaos dozunu izleyiciye vermişti.
Eskisinin tadını vermese de büyük ölcüde kaos ihtiyacımızı karşılayan program, Elif ve Sedat çiftinin birinci olmasıyla sona erdi.
Ve sonra yepyeni bir kadroyla 2. sezona başladı. Bu sezon da en az bir öncekiler kadar heyecan ve entrika doluydu.
Hatta programın bitmesine kısa bir süre kala, Kanal D'de yayınlanan versiyonun ikinci sezonunda yarışan Rabia Karaca'nın programa dahil olduğunu öğrenmiştik.
Rabia, Aynur ile tanıma yolu biten popüler damat adayı Berke'ye talip olmuş.
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Şimdi ise Kısmetse Olur tıpkı MasterChef ve Survivor gibi All Star kadrosuyla ekranlara gelmek istiyor!
Hal böyle olunca All Star kadrosuna eski ve tanıdık isimlerden kimlerin geleceği merak konusu oldu.
Yasin Özbek'in haberine göre ilk etapta teklif götürülmesi planlanan isimler arasında Eser West, Cansel Cördük ve Emre Ubeyli yer alıyor!
Bildiğiniz üzere Cansel, programa ilk katıldığında Emre'ye talip olmuştu fakat sonrasında Eser ile dillere destan bir aşk yaşamıştı.
Ayrıca Kısmetse Olur yarışmacılarının yer aldığı Gençlik Başımda Duman dizisinde de Emre ve Cansel partner olmuştu.
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Peki siz Kısmetse Olur All Star'da kimleri görmek istersiniz?Yorumlarda buluşalım!
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