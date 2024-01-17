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Yandı Buralar: Kısmetse Olur Gizem'in Şehvetli Tavırları Sevgilisi Ferhat'a Az Kalsın Dağları Deldiriyordu!

Yandı Buralar: Kısmetse Olur Gizem'in Şehvetli Tavırları Sevgilisi Ferhat'a Az Kalsın Dağları Deldiriyordu!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
17.01.2024 - 10:11

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Kısmetse Olur'un gözde çiftlerinden biri de Ferhat ve Gizem. Çiftimizin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kırmızı oda sohbetinde Gizem'in şehvetli tavırlarıyla Ferhat'ı etkilediği anlar ise sosyal medyaya damgasını vurdu.

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Yıllar sonra yeniden başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 2. sezonuyla da bomba etkisi yaratmaya devam ediyor.

Yıllar sonra yeniden başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 2. sezonuyla da bomba etkisi yaratmaya devam ediyor.

Büyük finale 57 bölüm kala evde çiftlerin sayısı da bir hayli yükseldi.

Büyük finale 57 bölüm kala evde çiftlerin sayısı da bir hayli yükseldi.

Herkesin aşkı bulduğu programda en dikkat çekici çift ise Ferhat ve Gizem!

Herkesin aşkı bulduğu programda en dikkat çekici çift ise Ferhat ve Gizem!

İkilinin kimyası öyle bir tuttu ki büyük bir kitle tarafından sevildiler. Aralarındaki çekimi görmemek ise imkansız!

İkilinin kimyası öyle bir tuttu ki büyük bir kitle tarafından sevildiler. Aralarındaki çekimi görmemek ise imkansız!

Aralarındaki çekime rağmen bir küs bir barışık ilerleyen çiftimizin arası güncelde bir hayli açık... Hayranları üzülse de taraflar bunun kendileri için en doğrusu olduğunu söylüyorlar.

Aralarındaki çekime rağmen bir küs bir barışık ilerleyen çiftimizin arası güncelde bir hayli açık... Hayranları üzülse de taraflar bunun kendileri için en doğrusu olduğunu söylüyorlar.
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Geçtimiz bölümlerde ise Gizem ve Ferhat arasında yaşanan kırmızı oda görüşmesi ekranları adeta ateşe verdi!

Geçtimiz bölümlerde ise Gizem ve Ferhat arasında yaşanan kırmızı oda görüşmesi ekranları adeta ateşe verdi!

Ferhat'ın adeta başını döndürüp mavi ekran verdiği o anları buradan izleyebilirsiniz 👇

Ferhat'ın Gizem karşısındaki tavırları ise sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Ferhat'ın Gizem karşısındaki tavırları ise sosyal medyaya da damgasını vurdu.
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Peki siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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