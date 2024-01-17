Yandı Buralar: Kısmetse Olur Gizem'in Şehvetli Tavırları Sevgilisi Ferhat'a Az Kalsın Dağları Deldiriyordu!

Kısmetse Olur'un gözde çiftlerinden biri de Ferhat ve Gizem. Çiftimizin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kırmızı oda sohbetinde Gizem'in şehvetli tavırlarıyla Ferhat'ı etkilediği anlar ise sosyal medyaya damgasını vurdu.