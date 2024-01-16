Pes Artık! Aynı Yerde Çalıştığı Sevgilisi Hakkında Öğrendiği Şoke Edici Detayla Neye Uğradığını Şaşıran Kadın
Pes Artık! Aynı Yerde Çalıştığı Sevgilisi Hakkında Öğrendiği Şoke Edici Detayla Neye Uğradığını Şaşıran Kadın
İş yerinde tanıştığı erkekle sevgili olan kadın, 8. ayın sonunda işe yeni giren başka bir kadın çalışandan sevgilisi hakkında öyle bir şey öğrendi ki hayatının şokunu yaşadı!
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Bazen hayatımızın aşkını iş yerlerimizde bulabiliyoruz...
Ofis aşkları tatlı olduğu kadar tehlikeli de! Bir ayrılık sonucu Allah muhafaza tüm tadınız tuzunuz kaçar, sürekli burun buruna olduğunuz için de unutmanız bir hayli zor hale gelir...
Bu yüzden bazı iş yerlerinde çalışanların aşk yaşaması da yasaklanıyor.
Bir Twitter kullanıcı da iş yerinde ilgili, değer veren ve eğlenceli bir beyefendiyle 8 aydır birliktelik yaşamaya başladığını söylüyor. Buraya kadar her şey süper, ikilinin arasından su sızmıyor!
Fakat sonra işe yeni bir kadın çalışan giriyor. Bizim yufka yürekli Twitter kullanıcımız da kızcağız kendisini kötü ve yalnız hissetmesin diye onunla muhabbete başlıyor. Bu muhabbet sırasında ise kadının nişanlı olduğunu öğreniyor.
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Hem de kiminle? 8 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle!
"Allah'ım bunlar nasıl acılar?" dediğinizi duyar gibiyiz.
Öyle bir durumdaki kendisi işine de gidemiyormuş!
Issız Adam'daki Ada gibi yemek yerken öğrendiği bu şoke edici olay, Twitter kullanıcılarının da dikkatini çekti.
Ay hayır da ne konuşacak acaba?!
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İçim daraldı yeminle!
Bazıları "Kıza neden söylemedin?" demiş. Ona da bu şekilde cevap veriyor hanımefendi. 👇
Tabii bu olay karşısında Twitter kullanıcıları da küçük dillerini yuttu adeta!
Gerçekten her şey çok iyi başlamıştı ya...
İnanılmaz birisi gerçekten...
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Ya Kahhar ki ne Ya Kahhar!
Bazıları oluyor, nereden biliyorsun diye sorma sakın...
Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sizin başınıza gelse ne yapardınız?
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