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Pes Artık! Aynı Yerde Çalıştığı Sevgilisi Hakkında Öğrendiği Şoke Edici Detayla Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Pes Artık! Aynı Yerde Çalıştığı Sevgilisi Hakkında Öğrendiği Şoke Edici Detayla Neye Uğradığını Şaşıran Kadın

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
16.01.2024 - 23:51

İş yerinde tanıştığı erkekle sevgili olan kadın, 8. ayın sonunda işe yeni giren başka bir kadın çalışandan sevgilisi hakkında öyle bir şey öğrendi ki hayatının şokunu yaşadı!

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Bazen hayatımızın aşkını iş yerlerimizde bulabiliyoruz...

Bazen hayatımızın aşkını iş yerlerimizde bulabiliyoruz...

Ofis aşkları tatlı olduğu kadar tehlikeli de! Bir ayrılık sonucu Allah muhafaza tüm tadınız tuzunuz kaçar, sürekli burun buruna olduğunuz için de unutmanız bir hayli zor hale gelir...

Ofis aşkları tatlı olduğu kadar tehlikeli de! Bir ayrılık sonucu Allah muhafaza tüm tadınız tuzunuz kaçar, sürekli burun buruna olduğunuz için de unutmanız bir hayli zor hale gelir...

Bu yüzden bazı iş yerlerinde çalışanların aşk yaşaması da yasaklanıyor.

Bu yüzden bazı iş yerlerinde çalışanların aşk yaşaması da yasaklanıyor.

Bir Twitter kullanıcı da iş yerinde ilgili, değer veren ve eğlenceli bir beyefendiyle 8 aydır birliktelik yaşamaya başladığını söylüyor. Buraya kadar her şey süper, ikilinin arasından su sızmıyor!

Bir Twitter kullanıcı da iş yerinde ilgili, değer veren ve eğlenceli bir beyefendiyle 8 aydır birliktelik yaşamaya başladığını söylüyor. Buraya kadar her şey süper, ikilinin arasından su sızmıyor!

Fakat sonra işe yeni bir kadın çalışan giriyor. Bizim yufka yürekli Twitter kullanıcımız da kızcağız kendisini kötü ve yalnız hissetmesin diye onunla muhabbete başlıyor. Bu muhabbet sırasında ise kadının nişanlı olduğunu öğreniyor.

Fakat sonra işe yeni bir kadın çalışan giriyor. Bizim yufka yürekli Twitter kullanıcımız da kızcağız kendisini kötü ve yalnız hissetmesin diye onunla muhabbete başlıyor. Bu muhabbet sırasında ise kadının nişanlı olduğunu öğreniyor.
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Hem de kiminle? 8 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle!

Hem de kiminle? 8 aydır birlikte olduğu sevgilisiyle!

"Allah'ım bunlar nasıl acılar?" dediğinizi duyar gibiyiz.

"Allah'ım bunlar nasıl acılar?" dediğinizi duyar gibiyiz.
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Öyle bir durumdaki kendisi işine de gidemiyormuş!

Öyle bir durumdaki kendisi işine de gidemiyormuş!
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Issız Adam'daki Ada gibi yemek yerken öğrendiği bu şoke edici olay, Twitter kullanıcılarının da dikkatini çekti.

Issız Adam'daki Ada gibi yemek yerken öğrendiği bu şoke edici olay, Twitter kullanıcılarının da dikkatini çekti.
twitter.com

Ay hayır da ne konuşacak acaba?!

Ay hayır da ne konuşacak acaba?!
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İçim daraldı yeminle!

İçim daraldı yeminle!
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Bazıları "Kıza neden söylemedin?" demiş. Ona da bu şekilde cevap veriyor hanımefendi. 👇

Bazıları "Kıza neden söylemedin?" demiş. Ona da bu şekilde cevap veriyor hanımefendi. 👇
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Tabii bu olay karşısında Twitter kullanıcıları da küçük dillerini yuttu adeta!

Tabii bu olay karşısında Twitter kullanıcıları da küçük dillerini yuttu adeta!
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Gerçekten her şey çok iyi başlamıştı ya...

Gerçekten her şey çok iyi başlamıştı ya...
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İnanılmaz birisi gerçekten...

İnanılmaz birisi gerçekten...
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Ya Kahhar ki ne Ya Kahhar!

Ya Kahhar ki ne Ya Kahhar!
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Bazıları oluyor, nereden biliyorsun diye sorma sakın...

Bazıları oluyor, nereden biliyorsun diye sorma sakın...
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Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Sizin başınıza gelse ne yapardınız?

Sizin başınıza gelse ne yapardınız?
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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