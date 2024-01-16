Ankara'da Rahat Bir Şekilde Hüngür Hüngür Ağlayabileceğiniz Muhteşem Mekanlar
Ankara'da Rahat Bir Şekilde Hüngür Hüngür Ağlayabileceğiniz Muhteşem Mekanlar
İnsan bazen ağlamak için dışarda yer arar. Her zaman evde odaya kapanıp ağlamak da sıkıcı gelebilir. Biz şimdi Ankara'da rahat rahat ağlayabileceğiniz mekanları sıraladık, bakalım siz ne düşüneceksiniz?
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Sürekli mutlu olacağız diye bir şey yok, arada canımızı sıkılabilir de. Hatta bazen evde değil dışarda ağlamak isteriz ama ne kimseyi rahatsız edelim ne de biz rahatsız olalım isteriz. Hazır sosyal medyada konu olmuşken Ankara'da yaşayanlar için küçük bir ağlanacak yerler liste yapalım dedik.
Seğmenler Parkı'ndaki herhangi bir bank ağlamak için ideal aslında. Fakat parktan şırıl şırıl su geçiyor bildiğiniz gibi. O yanda bir yerde oturursanız ağlama sesiniz suyun akışına karışacaktır.
Atakule'nin dibindeki Botanik Park'ta ağlamanın tadı da bir başkadır. Bütün heybetiyle dibinizde yükselen Atakule size adeta "Ağla... Ağla ben arkandayım" der gibi durur.
Kuğulu Park her mevsim ağlamanın başkenti desek yalan olmaz. Havuz başına yakın banklara değil de az biraz geridekilere oturup rahat rahat ağlayabilirsiniz. Yalnız sağınızda solunuzda öpüşüp koklaşan çiftler görüp daha çok ağlayabilirsiniz, bu ayrıntıya dikkat!
Karum'un Sheraton'a doğru çıkan merdivenleri var, burda sizin ağladığınızı neredeyse hiç kimse görmez. Halbuki bakarsan Ankara'nın göbeği değil mi? Bilmiyorlar işte, devam...
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Kurtuluş Parkı'nda ister yürüyerek ister oturarak ağlama imkanınız var. Alan geniş olduğu için hareket kabiliyetiniz oldukça geniş. Size geriye sadece ağlamanın keyfini çıkartmak kalıyor...
Biraz daha uğraşılmış bir ağlama seansı yaşamak isterseniz arabayla Mogan Gölü'nün kenarındaki parka gitmenizi öneririz. Göle bakarken yaşayacağınız rahatlamayı şimdiden tahmin etmek hiç de güç değil.
Yenimahalle ve Şentepeliler için bir cazibe merkezi olan Şahin Tepesi, ağlamak için adeta bir köşk, bir saray... Bu civarda oturup Şahin Tepesi'nde ağlamamış insan çok şey kaybetmiştir.
Dikey bir ağlama seansı isterseniz Cebeci'den Kızılay'a yürürken bu işi ayakta da halledebilirsiniz. Hem vakitten kazanmış olursunuz hem de günlük hareket ihtiyacınız karşılanır.
Ankara Kalesi'nin tepesine çıkıp ağlamayana da hayret etmek lazım. 360 derece manzara eşliğinde hayatınızı sorgulayıp rahatlamak için mükemmel bir alan.
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Hacı Bayram Camii'nin oradaki meydan da ağlamak için oldukça elverişli. Soran olursa ister "cenazemiz var" dersiniz, isterseniz de yandaki Augustus Tapınağı'nın gösterip "Tarihi eserlerimize sahip çıkamıyoruz" şeklinde bir açıklama yaparsınız; karar sizin...
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