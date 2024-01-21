Reşit Bozdağ Eski Sevgilisi Melis’in, Mehmet Ali Erbil’in Sevgilisi Tarafından Fuhuşa Zorlandığını İddia Etti!

TikToker Reşit Bozdağ, Kısmetse Olur programıyla tanınan eski sevgilisi Melis Buse Betkayan hakkında akılalmaz iddialar ortaya attı. Reşit Bozdağ'ın iddiasına göre Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan, Melis'i fuhuşa zorlamış!
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TikToker Reşit Bozdağ ve Kısmetse Olur programıyla ünlenen Melis Buse Betkayan'ın toksik ilişkilerini duymayan yoktur.
Birbirleri hakkında söylemediği kötü söz ve ortaya attıkları yüzlerce kan dondurucu iddia sonucu en az 10 kez ayrılıp 10 kez barışan çift, geçtiğimiz aylarda son kez ayrıldı.
Son ayrılığın ardından Reşit Bozdağ'ın eski sevgilisi Melis hakkında ortaya attıkları iddialar ise "Yok artık" dedirtecek cinstendi.
Melis'in hamile olduğunu ama bebeği kendisinden habersiz aldırdığını söyleyen Reşit'in bir sonraki iddiası ise herkesi şoke etti.
Bu sefer konuya Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan da dahil oldu!
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Reşit Bozdağ'ın iddiasına göre Gülseren Ceylan, Melis'in haberi olmadan onu fuhuşa zorlamış! "Devlet duy bunları" diye çıldıran Reşit'in iddiaları bu kadarla da sınırlı değil.
"Fuhuş var, bebek aldırma var, bebek katilliği var" diye hükümete seslenen Reşit'in bu iddialarına yanıt gelecek mi göreceğiz...
Valla küçük dilimizi yuttuk bu iddia karşısında; peki siz ne düşünüyorsunuz?
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