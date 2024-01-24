Sagopa Kajmer'in En İyi Rapçiler Arasında Yer Aldığını Öğrenen Ezhel, Sagolayarak Kutlama Yaptı
Sagopa Kajmer'in En İyi Rapçiler Arasında Yer Aldığını Öğrenen Ezhel, Sagolayarak Kutlama Yaptı
Sagopa Kajmer, en beğendiği rapçiler listesine Ezhel'i de aldı. Haberi duyan Ezhel, Sagopa Kajmerin listesinde yer aldıktan sonra sagolayarak kutlama yaptı. Detaylar...👇
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Her şarkısıyla listelerin zirvesine adını yazdıran rapçi Ezhel, hepimizin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Hakkında açılan davalardan dolayı şu an yurt dışında yaşayan Ezhel, her defasında gurbet özlemini dile getiriyor.
Şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silerken yüreklerimize dokunan Ezhel, rap dünyasına adını çoktan yazdırdı bile...
Türkçe rap dediğimizde akıllara gelen ilk isimlerden olan Sagopa Kajmer de kendisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Sagopa Kajmer, en beğendiği 5 rapçi arasında Ezhel'i de anınca Ezhel'den cevap gecikmedi.
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Ezhel, Sagopa Kajmer'le özdeşleşen dansı ve sagolamak olarak adlandırılan figürlerle ünlü rapçinin açıklamasını kutladı.
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