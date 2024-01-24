Berna Laçin Ayasofya Camii'ne İndirimsiz ve Sadece Euro ile Girilebilmesine Bir Kez Daha Yükseldi!
Berna Laçin Ayasofya Camii'ne İndirimsiz ve Sadece Euro ile Girilebilmesine Bir Kez Daha Yükseldi!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-...
İstanbul'un en kutsal tarihi simgelerinden biri olan Ayasofya Camii'nin 2020 yılında yeniden ibadete açılması hala çok tartışılan bir konu. Birileri tarafından tahribata uğrayan Ayasofya'nın ilk günlerdeki gibi ücretsiz olmaması da ayrı olay yaratmış durumda. Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak tam da bu konu üzerine sitem eden oyuncu Berna Laçin ile iletişime geçti. Laçin 'Kendi ülkemin devlet kuruluşu benimle döviz üzerinden alışveriş yaptı.' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından kutsal olan 15 asırlık Ayasofya Camii'nin 2020 yılında yeniden ibadete açılmasıyla beraber başlayan tartışmalar bitmek tükenmek bilmiyor.
Müze halinden yeniden camiiye dönüştürülmesinden sonra kutsal mekanda yapılan değişiklikler de adeta infial yarattı.
Duvarları kazınıp çıkanlardan smoothie yapanlar da oldu, tarihi kapıyı yiyenler de... Hatta yeni açılan ziyaret kısmında camiinin bütünlüğüne uymayacak türdeki tadilatlar çok konuşuldu.
Geçtiğimiz bir vatandaşın 25 euro ödeyerek Ayasofya Camii'ne girmesiyle övünmesi de sosyal medyanın gündemine oturdu.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil olmak üzere Ayasofya’ya giriş ücreti olarak 25 Avro olarak belirlendi. Müzekart, öğretmen, öğrenci, basın indirimi ve ücretsiz geçiş imkanlar da tamamen yok sayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
15 Ocak itibarıyla başlayan ücretlendirmenin tartışmasına dahil olan isimlerden biri de toplumsal konulara sessiz kalmayan Berna Laçin oldu.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu "Devletim ile Euro alışveriş yaptım" sözleriyle gündem olmuştu.
Berna Laçin'in paylaşımını da buradan görebilirsiniz👇
Ünlü oyuncunun bu paylaşımına tepki gösterenler de oldu ama ağırlık destek verenlerden oluşuyordu...
Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak, bu konuyla ilgili Berna Laçin'le iletişime geçmiş ve Ayasofya'da neler yaşadığını dinlemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu arada Avro yoksa kuru 34 ile çarpıyorlar. Bu da yeni Türkiye ahlak anlayışı mı? Benim üzerimde 30 Avro vardı verdim. 5 Avro da para üstü aldım. Niye Avro ile ve ben kendi mirasımı para ile gördüm bunu anlamış değilim"
"O kadar çok anlamadığım uygulama var ki. Turistler cami kısmına ayrı, üst kata çıkmak için ayrı para ödüyor. Grup indirimi de yapmışlar, 50 Avro yerine 47.5 Avro alıyorlar."
"Biz müze katını gezerken saçı görünen turisti görevliler anlaşılması zor bir İngilizce ile uyardı. Başınızı kapatın dediler."
"Şaşırdık kaldık. Çünkü Bizans mozaikleri var, üst kat bir ibadet yeri değil, üstelik ibadet edenlerin görebileceği bir yer de değil..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda