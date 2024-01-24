Berna Laçin Ayasofya Camii'ne İndirimsiz ve Sadece Euro ile Girilebilmesine Bir Kez Daha Yükseldi!

İstanbul'un en kutsal tarihi simgelerinden biri olan Ayasofya Camii'nin 2020 yılında yeniden ibadete açılması hala çok tartışılan bir konu. Birileri tarafından tahribata uğrayan Ayasofya'nın ilk günlerdeki gibi ücretsiz olmaması da ayrı olay yaratmış durumda. Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak tam da bu konu üzerine sitem eden oyuncu Berna Laçin ile iletişime geçti. Laçin 'Kendi ülkemin devlet kuruluşu benimle döviz üzerinden alışveriş yaptı.' ifadelerini kullandı.