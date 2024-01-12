Ayasofya'da Yeni Dönem: Yabancı Ziyaretçilerin Girişleri Ücretli Olacak
Ayasofya'da Yeni Dönem: Yabancı Ziyaretçilerin Girişleri Ücretli Olacak
Ayasofya'ya ibadet amaçlı gelenler ile turistik amaçla gelenlerin girişleri birbirinden ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya'ya yabancı turistlerin girişlerinin ücretli olacağını açıkladı.
Uygulama, 15 Ocak'tan itibaren uygulanacak.
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Ayasofya'ya 15 Ocak'tan itibaren yeni bir döneme geçiş yapılıyor.
Yabancı ziyaretçilerin bilet gişesi, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.
Yeni uygulamaya göre, camiye turistik amaçla gelen yabancı ziyaretçilerin giriş ücreti 25 euro olacak.
Ziayretçiler, galeri bölümünde bulunan harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini inceleyebilecek.
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