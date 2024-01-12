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Ayasofya'da Yeni Dönem: Yabancı Ziyaretçilerin Girişleri Ücretli Olacak

Ayasofya'da Yeni Dönem: Yabancı Ziyaretçilerin Girişleri Ücretli Olacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.01.2024 - 17:50

Ayasofya'ya ibadet amaçlı gelenler ile turistik amaçla gelenlerin girişleri birbirinden ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya'ya yabancı turistlerin girişlerinin ücretli olacağını açıkladı. 

Uygulama, 15 Ocak'tan itibaren uygulanacak.

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Ayasofya'ya 15 Ocak'tan itibaren yeni bir döneme geçiş yapılıyor.

Ayasofya'ya 15 Ocak'tan itibaren yeni bir döneme geçiş yapılıyor.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne ziyaret amaçlı gelenler ile ibadet amaçlı gelenlerin girişleri ayrılıyor. Yeni uygulamaya göre, Ayasofya'ya ziyaret amaçlı gelen kişiler, galeri katını ziyaret edebilecek.

Yabancı ziyaretçilerin bilet gişesi, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.

Yabancı ziyaretçilerin bilet gişesi, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, yabancı turistlerin bilet satın alınacağı gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısında konumlandırıldı. 

Ayasofya'daki yeni uygulama, 15 Ocak’tan itibaren başlayacak.

Yeni uygulamaya göre, camiye turistik amaçla gelen yabancı ziyaretçilerin giriş ücreti 25 euro olacak.

Yeni uygulamaya göre, camiye turistik amaçla gelen yabancı ziyaretçilerin giriş ücreti 25 euro olacak.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yabancı turistlerin ibadet ortamını bozmadan ziyaretlerini gerçekleştireceği belirtiliyor.

Caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişler sağlanırken, çıkışlar da kuzeydoğu yönündeki rampadan yapılacak.

Ziayretçiler, galeri bölümünde bulunan harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini inceleyebilecek.

Ziayretçiler, galeri bölümünde bulunan harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini inceleyebilecek.

Cennet cehennem kapısından geçecek olan turistler, hem Osmanlı Dönemi eklerini hem de Bizans Dönemi mozaiklerini inceleyebilecek.

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