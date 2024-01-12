Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama: Okullarda Son Hafta Ders Yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez sömestir tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşviki için 'dönem sonu faaliyet haftası'nın düzenleneceğini açıkladı.