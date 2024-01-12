Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama: Okullarda Son Hafta Ders Yapılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama: Okullarda Son Hafta Ders Yapılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez sömestir tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşviki için 'dönem sonu faaliyet haftası'nın düzenleneceğini açıkladı.
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İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.
"Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.
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