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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama: Okullarda Son Hafta Ders Yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama: Okullarda Son Hafta Ders Yapılmayacak

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
12.01.2024 - 15:10

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez sömestir tatilinden önceki son haftada öğrencilerin keyifli bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşviki için 'dönem sonu faaliyet haftası'nın düzenleneceğini açıkladı.

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İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 19 Ocak'ta 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilini yapmak üzere karne alacak.

Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlikler planlanacak.

"Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.

"Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.

Dönemin son haftasında yapılacak etkinlikler, okul içinde hem öğretmenler hem de öğrencilerden oluşan heyet tarafından organize edilecek.

Örnek program paylaşıldı 👇

Örnek program paylaşıldı 👇

Yapılan açıklamada; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacağı ve velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edildi. Faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterileceği de vurgulandı.

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