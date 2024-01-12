Emeklilerin Maaş Zamları Önce E-Devlet'e Geldi: 7 Bin 500 Liranın Altında Maaş Alanlara Ne Kadar Zam Yapıldı?

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe'nin aktardığına göre, e-Devlet'te yer alan maaş bilgilerinde 8 bin 700 lira alan bir emeklinin yeni maaşı 11 bin 868 lira olurken, 16 bin 600 lira maaş alan bir emeklinin zamlı maaşı 22 bin 841 lira oldu.

Kök maaşı 7 bin 500 liranın olan emeklilerin zamlı maaşları 10 bin 123 lira olarak görülürken, kök maaşı daha düşük olup da 7 bin 500 liranın altında kalan emeklinin yeni maaşı e-Devlet'te 8 bin 291 lira olarak göründü.