Emeklilerin Maaş Zamları Önce E-Devlet'e Geldi: 7 Bin 500 Liranın Altında Maaş Alanlara Ne Kadar Zam Yapıldı?
Emeklilerin Maaş Zamları Önce E-Devlet'e Geldi: 7 Bin 500 Liranın Altında Maaş Alanlara Ne Kadar Zam Yapıldı?
Emekli maaş zamları ve en düşük maaşlardaki düzenlemeler beklenirken, yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlar e-Devlet'te göründü.
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2023'ün ikinci yarısına yönelik yüzde 37,57 oranında zamlarına göre hesaplanan maaşları e-Devlet uygulamasına yüklendi.
Emekliler sigorta tahsis numaralarına göre zamlı maaşlarını 17 Ocak’tan itibaren alırken, ek zam düzenlemesi sonrasında bir sonraki maaşlarında zam farkı ya da ek ödeme olarak alacaklar.
Kök maaşta yasal düzenleme yapıldıktan sonra, emeklilere ek ödeme yapılması gündemde olurken, maaşı zam sonrasında da 7 bin 500 lira olan emekliler de oldu.
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının zamlarına yönelik iyileştirme çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklarken, milyonlarca emeklinin beklediği ek zamla ilgili yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerlendireceklerini çalışmanın Kabine’de ele alınacağını açıkladı.
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