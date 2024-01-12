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Emeklilerin Maaş Zamları Önce E-Devlet'e Geldi: 7 Bin 500 Liranın Altında Maaş Alanlara Ne Kadar Zam Yapıldı?

Emeklilerin Maaş Zamları Önce E-Devlet'e Geldi: 7 Bin 500 Liranın Altında Maaş Alanlara Ne Kadar Zam Yapıldı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.01.2024 - 17:26

Emekli maaş zamları ve en düşük maaşlardaki düzenlemeler beklenirken, yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlar e-Devlet'te göründü.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2023'ün ikinci yarısına yönelik yüzde 37,57 oranında zamlarına göre hesaplanan maaşları e-Devlet uygulamasına yüklendi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2023'ün ikinci yarısına yönelik yüzde 37,57 oranında zamlarına göre hesaplanan maaşları e-Devlet uygulamasına yüklendi.

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri e-Devlet uygulamasında emekli aylığı bilgisi bölümünde, zamlı maaşlarının tutarını ek ödemelerle birlikte görmeye başladı.

Emekliler sigorta tahsis numaralarına göre zamlı maaşlarını 17 Ocak’tan itibaren alırken, ek zam düzenlemesi sonrasında bir sonraki maaşlarında zam farkı ya da ek ödeme olarak alacaklar.

Emekliler sigorta tahsis numaralarına göre zamlı maaşlarını 17 Ocak’tan itibaren alırken, ek zam düzenlemesi sonrasında bir sonraki maaşlarında zam farkı ya da ek ödeme olarak alacaklar.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe'nin aktardığına göre, e-Devlet'te yer alan maaş bilgilerinde 8 bin 700 lira alan bir emeklinin yeni maaşı 11 bin 868 lira olurken, 16 bin 600 lira maaş alan bir emeklinin zamlı maaşı 22 bin 841 lira oldu. 

Kök maaşı 7 bin 500 liranın olan emeklilerin zamlı maaşları 10 bin 123 lira olarak görülürken, kök maaşı daha düşük olup da 7 bin 500 liranın altında kalan emeklinin yeni maaşı e-Devlet'te 8 bin 291 lira olarak göründü.

Kök maaşlara yönelik düzenlemenin Kabine'den çıkması ve Meclis'te yasalaşması bekleniyor.

Kök maaşta yasal düzenleme yapıldıktan sonra, emeklilere ek ödeme yapılması gündemde olurken, maaşı zam sonrasında da 7 bin 500 lira olan emekliler de oldu.

Kök maaşta yasal düzenleme yapıldıktan sonra, emeklilere ek ödeme yapılması gündemde olurken, maaşı zam sonrasında da 7 bin 500 lira olan emekliler de oldu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının zamlarına yönelik iyileştirme çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklarken, milyonlarca emeklinin beklediği ek zamla ilgili yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerlendireceklerini çalışmanın Kabine’de ele alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının zamlarına yönelik iyileştirme çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklarken, milyonlarca emeklinin beklediği ek zamla ilgili yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerlendireceklerini çalışmanın Kabine’de ele alınacağını açıkladı.

Kaynak: Ekonomim

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