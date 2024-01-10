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Emekliye Ek Zam İçin ABD'ye Gitmedi: Bakan Şimşek Emekli Maaşları İçin Devrede! En Düşük Maaş İçin Kulisler!

Emekliye Ek Zam İçin ABD'ye Gitmedi: Bakan Şimşek Emekli Maaşları İçin Devrede! En Düşük Maaş İçin Kulisler!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.01.2024 - 17:21

Memur ve memur emeklisi maaşlarına gelecek zam yüzde 49,25 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 37,57 oranında hesaplandı. Emekli maaşlarındaki zam farkının 12 puana yakın olması ek zam söylemlerini de gündemde tutuyor. En düşük emekli maaşlarına yönelik yapılan çalışmalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadele ve bütçe disiplininin zarar görmemesi için çalışma yürüttüğü konuşuluyor.

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2023 yılı enflasyon verileri açıklandıktan sonra emeklilerin maaş zam oranları da belli oldu.

2023 yılı enflasyon verileri açıklandıktan sonra emeklilerin maaş zam oranları da belli oldu.

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 49,25, işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi maaşlarına da yüzde 37,57 oranında zam almaları öngörülüyor. Toplu sözleşme farkıyla memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüksek olacak olması işçi emeklilerine yönelik zammı da tartışmalarına odağına taşıyor.

Yeni bir düzenleme ihtiyacı doğarken, hükümet emekliye ek zam düzenlemesi için çalışıyor.

Yeni bir düzenleme ihtiyacı doğarken, hükümet emekliye ek zam düzenlemesi için çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekliler için ek zam ve en düşük emekli maaşı çalışmasını tamamladığı belirtilirken, Sabah'ın aktardığı kulis haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu konudaki çalışmaları bütçe ve enflasyon açısından ele alıyor.

Emeklilere yönelik refah payı, seyyanen ve kademeli zam seçenekleri masada bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ücret artışlarının, enflasyon ve bütçe disiplinine yönelik çalışmaları da bozmaması açısından ele durumu aldığı belirtiliyor.

Emeklilere yönelik refah payı, seyyanen ve kademeli zam seçenekleri masada bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ücret artışlarının, enflasyon ve bütçe disiplinine yönelik çalışmaları da bozmaması açısından ele durumu aldığı belirtiliyor.

Bakan Şimşek'in ABD'deki Yatırımcı Günü'ne Ankara'daki işleri nedeniyle online katılacağı,  emekliye zam çalışmalarının yoğun olması nedeniyle olduğu iddia edildi. Şimşek'in emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için bütçe ve enflasyon verilerini ele aldığı öne sürüldü.

Merkez Bankası’nın 2024 yılı enflasyon tahminlerinde ocak-haziran dönemin enflasyonunun yüzde 24 hesaplanmasıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 24, memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında temmuz ayında zam alacağı öngörüsü de bu kez memur emeklileri aleyhine fark oluşturacak.

Merkez Bankası’nın 2024 yılı enflasyon tahminlerinde ocak-haziran dönemin enflasyonunun yüzde 24 hesaplanmasıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 24, memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında temmuz ayında zam alacağı öngörüsü de bu kez memur emeklileri aleyhine fark oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son kararı açıklayacağı emekli maaş zamlarında yeni bir düzenleme yapılırsa bu fark üzerine de çalışılacağı konuşulanlar arasında bulunuyor. Memur emeklisinin yüzde 49,25 olan 2024 ilk yarısı zammına karşılık, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin de yüzde 44-45 zam alabileceği, bunun da temmuz ayındaki 5,4 puanlık farkı kapatabileceği belirtiliyor.

Emekliye ek zam konusunda da farklı formüller görülüyor.

Emekliye ek zam konusunda da farklı formüller görülüyor.

  • Emekliye ek zamda 1. formül, emeklilerin kök maaş zammının yüzde 45'e tamamlanarak yüzde 7,43 oranında refah payı alması söz konusu olacak.

  • Emekliye ek zamda 2. formülde, SSK, BAĞ-KUR emekli zammının memur emeklileri ile aynı oranda olup, yüzde 11,68' oranında refah payı alması söz konusu.

  • Emekliye ek zamda 3. formülde de emekli zamlarının yüzde 50'ye tamamlanarak yüzde 12,43 oranında bir refah payı almaları sağlanacak.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2023 yılında birkaç kerede yüzde 114'ten fazla zam alan SSK, Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarken, bunun yeniden artması için teknik çalışmanın tamamlandığı biliniyor. Bütçe çalışmasında da sona gelinirken, Bakan Şimşek ve Bakan Işıkhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu çalışmanın sonuçlarını paylaşması bekleniyor.

Asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya yükselmesi sonrası en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 65,77 farkı koruyarak 11 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Masadaki seçeneklerde en düşük emekli maaşının 11 bin ila 12 bin TL olması konuşuluyor.

Asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya yükselmesi sonrası en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 65,77 farkı koruyarak 11 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Masadaki seçeneklerde en düşük emekli maaşının 11 bin ila 12 bin TL olması konuşuluyor.

Emekliye ek zam ne zaman olacak?

Emekliye ek zam ne zaman olacak?

Emeklilere ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesinde Meclis onayı gerekirken, 16 Ocak Salı günü Meclis'in verdiği ara bitiriyor. Erdoğan'ın onay vermesiyle hazırlanan taslak çalışmanın yasalaşma sürecinin başlayacağı biliniyor. Çalışmanın aşamaları ise şu şekilde olacak: 

  • En düşük emekli maaşı ve refah payı için kanun teklifi hazırlanacak,

  • Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek,

  • Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak,

  • Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekli maaş zamları ne zaman ödenecek?

Emekli maaş zamları ne zaman ödenecek?

SSK emeklileri için sigorta tahsis numarasının son hanesine göre, 17-26 Ocak tarihinde tarihinde BAĞ-KUR emeklileri için de 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşların alınması bekleniyor. Emeklilerin sigorta tahsis numarasının son hanesine göre maaş tarihleri şu şekilde:  

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde,

  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde,

  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda,

  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde,

  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde,

  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde,

  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde,

  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde,

  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde,

  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında ödeniyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ise bu tarihlere yetişmeyerek Şubat 2024'te farkın yatabileceğini öngörüyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun ise bu tarihlere yetişmeyerek Şubat 2024'te farkın yatabileceğini öngörüyor.
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