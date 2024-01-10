Emekliye Ek Zam İçin ABD'ye Gitmedi: Bakan Şimşek Emekli Maaşları İçin Devrede! En Düşük Maaş İçin Kulisler!

Memur ve memur emeklisi maaşlarına gelecek zam yüzde 49,25 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 37,57 oranında hesaplandı. Emekli maaşlarındaki zam farkının 12 puana yakın olması ek zam söylemlerini de gündemde tutuyor. En düşük emekli maaşlarına yönelik yapılan çalışmalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadele ve bütçe disiplininin zarar görmemesi için çalışma yürüttüğü konuşuluyor.