Emekliye Ek Zam İçin ABD'ye Gitmedi: Bakan Şimşek Emekli Maaşları İçin Devrede! En Düşük Maaş İçin Kulisler!
Emekliye Ek Zam İçin ABD'ye Gitmedi: Bakan Şimşek Emekli Maaşları İçin Devrede! En Düşük Maaş İçin Kulisler!
Memur ve memur emeklisi maaşlarına gelecek zam yüzde 49,25 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 37,57 oranında hesaplandı. Emekli maaşlarındaki zam farkının 12 puana yakın olması ek zam söylemlerini de gündemde tutuyor. En düşük emekli maaşlarına yönelik yapılan çalışmalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla mücadele ve bütçe disiplininin zarar görmemesi için çalışma yürüttüğü konuşuluyor.
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2023 yılı enflasyon verileri açıklandıktan sonra emeklilerin maaş zam oranları da belli oldu.
Yeni bir düzenleme ihtiyacı doğarken, hükümet emekliye ek zam düzenlemesi için çalışıyor.
Emeklilere yönelik refah payı, seyyanen ve kademeli zam seçenekleri masada bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ücret artışlarının, enflasyon ve bütçe disiplinine yönelik çalışmaları da bozmaması açısından ele durumu aldığı belirtiliyor.
Merkez Bankası’nın 2024 yılı enflasyon tahminlerinde ocak-haziran dönemin enflasyonunun yüzde 24 hesaplanmasıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 24, memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında temmuz ayında zam alacağı öngörüsü de bu kez memur emeklileri aleyhine fark oluşturacak.
Emekliye ek zam konusunda da farklı formüller görülüyor.
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya yükselmesi sonrası en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 65,77 farkı koruyarak 11 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Masadaki seçeneklerde en düşük emekli maaşının 11 bin ila 12 bin TL olması konuşuluyor.
Emekliye ek zam ne zaman olacak?
Emekli maaş zamları ne zaman ödenecek?
SGK uzmanı Özgür Erdursun ise bu tarihlere yetişmeyerek Şubat 2024'te farkın yatabileceğini öngörüyor.
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