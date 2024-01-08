İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye'de Sistem Değişikliği Sonrası Sefalet Endeksini İnceledi
İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye'de Sistem Değişikliği Sonrası Sefalet Endeksini İnceledi
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye'de 2018 yılında yapılan referandum sonrasında değişen yönetim sisteminde, başkanlık sistemine geçilmesinin ardından Türkiye'nin Dünya Sefalet Endeksindeki değişimini inceledi. Eğilmez, 'Başkanlık sistemi sonrası her alanda geriye gidildi' ifadelerini kullandı.
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Kendime Yazılar" isimli bloğunda 2017 sonrası dönemdeki sefalet endeksi yani işsizlik ve enflasyon oranlarının bileşimi hesaplamadaki değişimi inceledi.
"Başkanlık Sistemi ve Sefalet Artışı" başlıklı yazıda sefalet endeksi Robert Barro ve Steve Hanke'nin yeniden yorumlamasıyla (HAMI sefalet endeks) "(Enflasyon Oranı + İşsizlik Oranı + Faiz Oranı) – Büyüme Oranı" şekline bürünüyor.
Ekonomik büyümenin sefaleti azalttığı öngörülürken, büyüme oranının aksine negatif olmasıyla sefalet de artıyor.
Türkiye'de 2017 yılında yapılan referandum sonrası başkanlık sistemine geçişle birlikte verileri değerlendiren Eğilmez, amaçlanan değişimlerin uygulamada olmadığını söylerken, "her alanda geriye gidildiğini" ifade etti.
2022 yılı sonuçlarında Türkiye'nin sefalet endeksinde dünyada en kötü 10’uncu ülkesi olduğunu da ekledi.
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Mahfi Eğilmez'in yazısına sosyal medyada da yapılan yorumlar ve Eğilmez'in cevapları ilgi çekti.
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