İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye'de Sistem Değişikliği Sonrası Sefalet Endeksini İnceledi

Sefalet endeksi (misery index), aslen ilk olarak Arthur Okun'un işsizlik ve enflasyon oranının toplamasından oluşan bir gösterge olarak ortaya çıkarken, 'işsizliğin yükselmesinin geliri olmayanların sayısının artırmasıyla enflasyondaki yükselişin de hayat pahalılığını artmasına yönelik sefaleti artırmasından ve ekonomide bozulma ortaya çıkarmasından' yola çıkıyor. Kaynak: Kendime Yazılar