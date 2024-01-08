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İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye'de Sistem Değişikliği Sonrası Sefalet Endeksini İnceledi

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye'de Sistem Değişikliği Sonrası Sefalet Endeksini İnceledi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.01.2024 - 17:11

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye'de 2018 yılında yapılan referandum sonrasında değişen yönetim sisteminde, başkanlık sistemine geçilmesinin ardından Türkiye'nin Dünya Sefalet Endeksindeki değişimini inceledi. Eğilmez, 'Başkanlık sistemi sonrası her alanda geriye gidildi' ifadelerini kullandı.

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Kendime Yazılar" isimli bloğunda 2017 sonrası dönemdeki sefalet endeksi yani işsizlik ve enflasyon oranlarının bileşimi hesaplamadaki değişimi inceledi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Kendime Yazılar" isimli bloğunda 2017 sonrası dönemdeki sefalet endeksi yani işsizlik ve enflasyon oranlarının bileşimi hesaplamadaki değişimi inceledi.

Sefalet endeksi (misery index), aslen ilk olarak Arthur Okun'un işsizlik ve enflasyon oranının toplamasından oluşan bir gösterge olarak ortaya çıkarken, 'işsizliğin yükselmesinin geliri olmayanların sayısının artırmasıyla enflasyondaki yükselişin de hayat pahalılığını artmasına yönelik sefaleti artırmasından ve ekonomide bozulma ortaya çıkarmasından' yola çıkıyor. Kaynak: Kendime Yazılar

"Başkanlık Sistemi ve Sefalet Artışı" başlıklı yazıda sefalet endeksi Robert Barro ve Steve Hanke'nin yeniden yorumlamasıyla (HAMI sefalet endeks) "(Enflasyon Oranı + İşsizlik Oranı + Faiz Oranı) – Büyüme Oranı" şekline bürünüyor.

"Başkanlık Sistemi ve Sefalet Artışı" başlıklı yazıda sefalet endeksi Robert Barro ve Steve Hanke'nin yeniden yorumlamasıyla (HAMI sefalet endeks) "(Enflasyon Oranı + İşsizlik Oranı + Faiz Oranı) – Büyüme Oranı" şekline bürünüyor.

Eğilmez, açıklamalarına faiz oranının on yıllık devlet tahvili faizleri olduğu ve büyüme oranının pozitifse olmasıyla düşülmesi gerektiği şeklinde devam ediyor.

Ekonomik büyümenin sefaleti azalttığı öngörülürken, büyüme oranının aksine negatif olmasıyla sefalet de artıyor.

Ekonomik büyümenin sefaleti azalttığı öngörülürken, büyüme oranının aksine negatif olmasıyla sefalet de artıyor.

Tabloda HAMI sefalet endeksinin Türkiye'deki son 6 yıllık değişimi görülüyor. (Tabloda bulunan enflasyon, işsizlik ve büyüme oranları TÜİK sitesinden, 10 yıllık tahvil faizi oranları da Bloomberg HT sitesinden alınmıştır.)

Türkiye'de 2017 yılında yapılan referandum sonrası başkanlık sistemine geçişle birlikte verileri değerlendiren Eğilmez, amaçlanan değişimlerin uygulamada olmadığını söylerken, "her alanda geriye gidildiğini" ifade etti.

Türkiye'de 2017 yılında yapılan referandum sonrası başkanlık sistemine geçişle birlikte verileri değerlendiren Eğilmez, amaçlanan değişimlerin uygulamada olmadığını söylerken, "her alanda geriye gidildiğini" ifade etti.

Türkiye’nin sosyal, siyasal ve ekonomik göstergelerinin tarafsız kuruluşların endekslerinde de başkanlık sistemi sonrası sürekli geriye gittiğini ortaya koyduğunu belirten Eğilmez, sefalet endeksinin de Türkiye’de sefaletin arttığını gösterdiğini iletti.

2022 yılı sonuçlarında Türkiye'nin sefalet endeksinde dünyada en kötü 10’uncu ülkesi olduğunu da ekledi.

2022 yılı sonuçlarında Türkiye'nin sefalet endeksinde dünyada en kötü 10’uncu ülkesi olduğunu da ekledi.
www.statista.com
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Mahfi Eğilmez'in yazısına sosyal medyada da yapılan yorumlar ve Eğilmez'in cevapları ilgi çekti.

Mahfi Eğilmez'in yazısına sosyal medyada da yapılan yorumlar ve Eğilmez'in cevapları ilgi çekti.
twitter.com

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