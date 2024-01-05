Duayen İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Enflasyonu Hızlandıran Nedeni Açıkladı: Maaşlar Değilmiş!

Prof. Dr. Korkut Boratav, 'Net asgari ücretler yeni yılda yüzde 49 artırıldı. Bu artışın enflasyona katkısı, hangi hızla eriyeceği de tartışılıyor' ifadeleriyle başladığı yazısında enflasyondaki yükselişi neyin hızlandırdığını açıkladı. Ekonomistler de bunu yorumladı.