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Duayen İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Enflasyonu Hızlandıran Nedeni Açıkladı: Maaşlar Değilmiş!

Duayen İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Enflasyonu Hızlandıran Nedeni Açıkladı: Maaşlar Değilmiş!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.01.2024 - 18:17

Prof. Dr. Korkut Boratav, 'Net asgari ücretler yeni yılda yüzde 49 artırıldı. Bu artışın enflasyona katkısı, hangi hızla eriyeceği de tartışılıyor' ifadeleriyle başladığı yazısında enflasyondaki yükselişi neyin hızlandırdığını açıkladı. Ekonomistler de bunu yorumladı.

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Boratav, "Asgari Ücretler, enflasyon ve kârlar" başlıklı yazısında "TÜFE, kâr artışları sayesinde yükselmişse, bölüşüm şokunu sermaye lehine dönüştüren temel etkenlerden biri enflasyondur. Daraltıcı para politikaları yanlış ilaçtır" dedi.

Boratav, "Asgari Ücretler, enflasyon ve kârlar" başlıklı yazısında "TÜFE, kâr artışları sayesinde yükselmişse, bölüşüm şokunu sermaye lehine dönüştüren temel etkenlerden biri enflasyondur. Daraltıcı para politikaları yanlış ilaçtır" dedi.

Solhaber'deki makalesinde duayen iktisatçı, Boratav, Bakan Mehmet Şimşek’in ücretleri enflasyonun önde gelen nedenlerinde biri olarak gösterdiği açıklamasını hatırlatarak, tam tersine 'kârların enflasyonu hızlandırdığını' ifade etti.

Boratav, 2016-2021 döneminde 35 sektörün 30'unda ücretler de dahil olmak üzere kârlardaki artışa dikkat çekerek, Büyük sermayenin denetiminde ve yüksek yoğunluklu sektörlerde kârlılık göstergeleri genellikle daha yüksek seyretmiştir" dedi.

Boratav, 2016-2021 döneminde 35 sektörün 30'unda ücretler de dahil olmak üzere kârlardaki artışa dikkat çekerek, Büyük sermayenin denetiminde ve yüksek yoğunluklu sektörlerde kârlılık göstergeleri genellikle daha yüksek seyretmiştir" dedi.

Özellikle emek yoğun olan, madencilik, imalat, tekstil, gıda, elektrikli teçhizat, ana metal üretim kollarında reel ücretlerin 2016’dan başlayarak altı yıl boyunca düşme eğilimi içinde olduğuna da ayrıca vurgu yaptı.

TCMB'nin son Enflasyon Raporu’nda önceki rapora göre değişen verilerde, TÜFE'nin üç ay öncesine göre hızlandığını belirten Boratav, raporda %61,3 olan oranın bileşenlerine ayrıldığında ücretlerin payının 8,8 puan, kâr katsayılarının payının 10,4 puan hatta döviz kurunun katkısının 19,9 puan olduğunu da açıkladı.

TCMB'nin son Enflasyon Raporu’nda önceki rapora göre değişen verilerde, TÜFE'nin üç ay öncesine göre hızlandığını belirten Boratav, raporda %61,3 olan oranın bileşenlerine ayrıldığında ücretlerin payının 8,8 puan, kâr katsayılarının payının 10,4 puan hatta döviz kurunun katkısının 19,9 puan olduğunu da açıkladı.

Türkiye'de hızlanan enflasyonun bölüşüm şokunun belirleyicilerinden biri olduğunu belirten Boratav, 'Büyük sermaye, maliyetlerden gelen her türlü baskıyı, kâr katsayılarını artırarak fiyatlara yansıtmakta, enflasyonu beslemektedir' dedi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin eski milletvekillerinden gazeteci Şamil Tayyar da buna benzer bir paylaşım yapmıştı.

Türkiye'nin büyüme verilerinde de maaşların aldığı payın gerilediğine son yıllarda şahit olmuştuk.

Türkiye'nin büyüme verilerinde de maaşların aldığı payın gerilediğine son yıllarda şahit olmuştuk.

Korkut Boratav'ın yazısının HaberAktif hesabından paylaşımı da yorumlara neden oldu.

Korkut Boratav'ın yazısının HaberAktif hesabından paylaşımı da yorumlara neden oldu.
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İşte Korkut Boratav'ın değerlendirmelerine gelen yorumlar.

İşte Korkut Boratav'ın değerlendirmelerine gelen yorumlar.
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