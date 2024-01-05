Duayen İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Enflasyonu Hızlandıran Nedeni Açıkladı: Maaşlar Değilmiş!
Duayen İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Enflasyonu Hızlandıran Nedeni Açıkladı: Maaşlar Değilmiş!
Prof. Dr. Korkut Boratav, 'Net asgari ücretler yeni yılda yüzde 49 artırıldı. Bu artışın enflasyona katkısı, hangi hızla eriyeceği de tartışılıyor' ifadeleriyle başladığı yazısında enflasyondaki yükselişi neyin hızlandırdığını açıkladı. Ekonomistler de bunu yorumladı.
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Boratav, "Asgari Ücretler, enflasyon ve kârlar" başlıklı yazısında "TÜFE, kâr artışları sayesinde yükselmişse, bölüşüm şokunu sermaye lehine dönüştüren temel etkenlerden biri enflasyondur. Daraltıcı para politikaları yanlış ilaçtır" dedi.
Boratav, 2016-2021 döneminde 35 sektörün 30'unda ücretler de dahil olmak üzere kârlardaki artışa dikkat çekerek, Büyük sermayenin denetiminde ve yüksek yoğunluklu sektörlerde kârlılık göstergeleri genellikle daha yüksek seyretmiştir" dedi.
TCMB'nin son Enflasyon Raporu’nda önceki rapora göre değişen verilerde, TÜFE'nin üç ay öncesine göre hızlandığını belirten Boratav, raporda %61,3 olan oranın bileşenlerine ayrıldığında ücretlerin payının 8,8 puan, kâr katsayılarının payının 10,4 puan hatta döviz kurunun katkısının 19,9 puan olduğunu da açıkladı.
Türkiye'nin büyüme verilerinde de maaşların aldığı payın gerilediğine son yıllarda şahit olmuştuk.
Korkut Boratav'ın yazısının HaberAktif hesabından paylaşımı da yorumlara neden oldu.
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İşte Korkut Boratav'ın değerlendirmelerine gelen yorumlar.
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