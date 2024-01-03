Ak Partili Şamil Tayyar Zamlara İsyan Etti: "Ağaları Beylerinin, Cinleri Perilerinin Ümüğünü Sıkarak Olmalı"

Hele dar ve sabit gelirliler için imkansız gibi.

Artan bu hayat pahalılığı, iktidarın öncelikli sorunu.

Sorunun psikolojik boyutu, enflasyonla mücadele, bu gerçekliğe uygun gelir artışı önemli, bir o kadar önemli olan fahiş fiyat artışıyla mücadeledir.

Bu mücadele, öyle bir iki pazar esnafına kafa tutarak değil, sektörün ağaları beylerinin, cinleri perilerinin ümüğünü sıkarak olmalı.