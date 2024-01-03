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Ak Partili Şamil Tayyar Zamlara İsyan Etti: "Ağaları Beylerinin, Cinleri Perilerinin Ümüğünü Sıkarak Olmalı"

Ak Partili Şamil Tayyar Zamlara İsyan Etti: "Ağaları Beylerinin, Cinleri Perilerinin Ümüğünü Sıkarak Olmalı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 14:28

Eski milletvekili Ak Partili Şamil Tayyar, zamlara isyan etti. Sosyal medyada kişisel hesabından yaptığı paylaşımdaki ifadeler ise çok dikkat çekti.

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Eski Ak Parti milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, son dönemde yapılan asgari ücret artışının zamlar karşısında çaresi kaldığını savunarak, en önemli sorunun ekonomi olduğu savundu.

Eski Ak Parti milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, son dönemde yapılan asgari ücret artışının zamlar karşısında çaresi kaldığını savunarak, en önemli sorunun ekonomi olduğu savundu.

Tayyar'ın paylaşımdaki ifadeleri ise dikkat çekti. Enflasyonda beklenen artışa vurgu yapan eski milletvekili, bu kadar zammın fazla olduğunu da söyledi.

Tayyar'ın paylaşımdaki ifadeleri ise dikkat çekti. Enflasyonda beklenen artışa vurgu yapan eski milletvekili, bu kadar zammın fazla olduğunu da söyledi.

Maalesef.

İstisnasız neredeyse her işletme etiketleri değiştirdi. Zaten bekleniyordu ama bu kadarı değil.

Ne yazık ki asgari ücret ve girdilerdeki artışın çok ötesinde fiyatlarla oynanıyor.

"Bu zam dalgasını göğüslemek çok zor."

"Bu zam dalgasını göğüslemek çok zor."
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Hele dar ve sabit gelirliler için imkansız gibi.

Artan bu hayat pahalılığı, iktidarın öncelikli sorunu.

Sorunun psikolojik boyutu, enflasyonla mücadele, bu gerçekliğe uygun gelir artışı önemli, bir o kadar önemli olan fahiş fiyat artışıyla mücadeledir.

Bu mücadele, öyle bir iki pazar esnafına kafa tutarak değil, sektörün ağaları beylerinin, cinleri perilerinin ümüğünü sıkarak olmalı.

Paylaşımdaki son cümle de çok dikkat çekiciydi ve siyasilere mesaj içeriyordu: "Akaryakıtından kuruyemişine varıncaya gündelik harcamaları ‘temsil gideri’ sayılan dostlarıma da tavsiyem, unuttukları pazar/market alışverişi için bir nostalji yapsalar…"

Paylaşımdaki son cümle de çok dikkat çekiciydi ve siyasilere mesaj içeriyordu: "Akaryakıtından kuruyemişine varıncaya gündelik harcamaları ‘temsil gideri’ sayılan dostlarıma da tavsiyem, unuttukları pazar/market alışverişi için bir nostalji yapsalar…"

Şamil Tayyar'ın sitem içeren paylaşımına yorumlar da gecikmedi.

Şamil Tayyar'ın sitem içeren paylaşımına yorumlar da gecikmedi.
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