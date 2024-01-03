Ak Partili Şamil Tayyar Zamlara İsyan Etti: "Ağaları Beylerinin, Cinleri Perilerinin Ümüğünü Sıkarak Olmalı"
Ak Partili Şamil Tayyar Zamlara İsyan Etti: "Ağaları Beylerinin, Cinleri Perilerinin Ümüğünü Sıkarak Olmalı"
Eski milletvekili Ak Partili Şamil Tayyar, zamlara isyan etti. Sosyal medyada kişisel hesabından yaptığı paylaşımdaki ifadeler ise çok dikkat çekti.
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Eski Ak Parti milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, son dönemde yapılan asgari ücret artışının zamlar karşısında çaresi kaldığını savunarak, en önemli sorunun ekonomi olduğu savundu.
Tayyar'ın paylaşımdaki ifadeleri ise dikkat çekti. Enflasyonda beklenen artışa vurgu yapan eski milletvekili, bu kadar zammın fazla olduğunu da söyledi.
"Bu zam dalgasını göğüslemek çok zor."
Paylaşımdaki son cümle de çok dikkat çekiciydi ve siyasilere mesaj içeriyordu: "Akaryakıtından kuruyemişine varıncaya gündelik harcamaları ‘temsil gideri’ sayılan dostlarıma da tavsiyem, unuttukları pazar/market alışverişi için bir nostalji yapsalar…"
Şamil Tayyar'ın sitem içeren paylaşımına yorumlar da gecikmedi.
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